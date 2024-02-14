Токаев одобрил планы Power International Holding по вхождению в телекоммуникационный сектор Казахстана

В ходе государственного визита в Доху Касым-Жомарт Токаев принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Собеседники обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что продуктивное партнерство стало движущей силой инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Катаром.

Сегодня в рамках государственного визита был подписан ряд значимых инвестиционных соглашений, в которых компания Power International Holding выступает в качестве основного участника.

Муатаз Аль-Хаят и Рамез Аль-Хаят проинформировали президента о планах по строительству газоперерабатывающих заводов на Кашагане и электростанции на основе технологии парогазовых установок в Кызылординской области, а также о намерении принять участие в строительстве новой компрессорной станции, газопроводов Бейнеу – Бозой – Шымкент и Актобе – Костанай.

Глава государства подчеркнул, что эти проекты имеют особое значение, поскольку обеспечивают долгосрочную энергетическую безопасность нашей страны, а также поприветствовал планы Power International Holding по вхождению в телекоммуникационный сектор Казахстана.