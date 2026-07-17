Токаев выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту

Он поддержал выдвинутую Всемирной конференцией по искусственному интеллекту концепцию «ИИ во благо, ИИ для всех»

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент принял участие в церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, посвященной теме «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В начале выступления Глава государства отметил, что данная конференция отражает выдающиеся достижения Китая в области искусственного интеллекта.

– Сегодня более половины мировых исследователей ИИ являются представителями КНР. На долю китайских инноваторов приходится наибольшее число патентов в сфере ИИ, а динамичная инновационная экосистема страны прорывными темпами движется вперед во многих направлениях передовых технологий, – сказал Президент.

Он поддержал выдвинутую Всемирной конференцией по искусственному интеллекту концепцию «ИИ во благо, ИИ для всех».

– Считаем, что предложенные принципы должны лежать в основе наших совместных усилий, направленных на то, чтобы технологический прогресс обеспечивал всеобщее благо. Убежден, что будущее принадлежит тем, кто способен тесно сотрудничать и строить прочные партнерские отношения на основе взаимного доверия и общих интересов. В данном контексте чрезвычайную важность обретает масштабная концепция построения сообщества единой судьбы человечества, предложенная Председателем Си Цзиньпином. Казахстан высоко ценит эту дальновидную инициативу и считает, что она приобретает особую актуальность в эпоху искусственного интеллекта, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент высоко оценил выдающиеся руководящие качества Си Цзиньпина, стратегическое видение которого определяет развитие современного Китая.