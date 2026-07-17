Президент предложил создать транснациональную цифровую инфраструктуру

Глава государства выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по гармонизации политики в сфере ИИ.

«Мы предлагаем запустить инициативу «Казахстанско-китайский цифровой мост», главной целью которой является стимулирование развития цифровой торговли и создание практической модели интеграции цифровых экономик в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Нам следует ускорить безопасное и масштабное внедрение ИИ в таких сферах, как обрабатывающий сектор, горнодобывающая промышленность, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение и управление водными ресурсами», - сказал Президент.

По словам Главы государства, существенное значение имеет обеспечение совместимости национальных подходов к регулированию искусственного интеллекта. Крайне важно создать общие стандарты для тестирования и сертификации систем искусственного интеллекта.