Президент предложил создать транснациональную цифровую инфраструктуру

Глава государства выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по гармонизации политики в сфере ИИ.
«Мы предлагаем запустить инициативу «Казахстанско-китайский цифровой мост», главной целью которой является стимулирование развития цифровой торговли и создание практической модели интеграции цифровых экономик в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Нам следует ускорить безопасное и масштабное внедрение ИИ в таких сферах, как обрабатывающий сектор, горнодобывающая промышленность, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение и управление водными ресурсами», - сказал Президент.
По словам Главы государства, существенное значение имеет обеспечение совместимости национальных подходов к регулированию искусственного интеллекта. Крайне важно создать общие стандарты для тестирования и сертификации систем искусственного интеллекта.
«Мы должны разработать надежные меры защиты от злонамеренного использования искусственного интеллекта, включая киберугрозы, дипфейки, цифровое мошенничество и другие возникающие риски. И мы были бы весьма признательны Правительству Китая за поддержку нашего предложения объявить следующий год в наших странах Годом совместных инициатив в сфере искусственного интеллекта», – отметил Касым-Жомарт Токаев.