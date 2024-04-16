Токаев поручил до зимы построить дома для пострадавших в Костанайской области

Президент, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства встретился с жителями Костанайского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Президент в оперативном штабе, развернутом в городе Тобол, встретился с жителями сел Костанайского района, пострадавшими от наводнения.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех за гражданскую активность и неравнодушие, отметив, что единство народа ярко проявляется в такое сложное время.

«Я приехал специально встретиться с вами. Понимаю, положение тяжелое. Все ресурсы, которые имеются у государства, направляются на решение соответствующей задачи. Я как президент вижу своей приоритетной задачей оказать максимальную помощь вам, пострадавшим от паводков», – сказал глава государства.

Президент сообщил о том, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить их гражданам. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

«Самое главное – это компенсация, и она будет выплачена. Более того, тем кто потерял жилье, или нуждается в ремонте, будут выделены средства. Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры. Кто захочет остаться на месте, но оставаться в опасных местах ни в коем случае нельзя, тем людям мы будем строить типовые дома. Проект таких домов имеется. Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета и до зимы. Я поставил задачу перед правительством, чтобы в наступающие летние месяцы, а также осенью было развернуто строительство и полностью ликвидированы последствия бедствия», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что за каждым регионом будут закреплены крупные предприниматели страны для того, чтобы преодолеть последствия наводнений.

 В свою очередь граждане выразили благодарность за своевременное спасение и оперативную помощь в ликвидации последствий паводков. Как рассказали жители, сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала сплоченность народа. С первых дней стихийного бедствия неравнодушные люди, включая волонтеров, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и МЧС, были вовлечены в оказание всесторонней помощи.

 Президент сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.

В завершение Президент отметил, что в следующим году планирует посетить Аркалык для участия в мероприятиях, посвященных к 140-летию известного казахского деятеля движения Алаш Миржакипа Дулатова.

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