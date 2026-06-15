Два «золота» и «серебро» завоевали казахстанцы на ЧА по триатлону

В китайском городе Сюйчжоу состоялся чемпионат Азии по триатлону 2026 Asia Triathlon Super Sprint Elite, Youth & U15 Championship. Континентальное первенство собрало сильнейших спортсменов Азии в категориях Elite, Youth и U15

Фото: Казахстанская федерация триатлона

Первый соревновательный день принес сборной Казахстана две золотые медали. Во второй соревновательный день, 14 июня, сборная РК завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию триатлона

Представитель города Астаны Рамазан Айнегов завоевал титул чемпиона Азии в категории Youth (U17), одержав победу на дистанции суперспринт. Казахстанский спортсмен финишировал с результатом 25:49. В борьбе за золото он всего на одну секунду опередил представителя Японии Канту Ине (25:50). Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Китая Динхань Чжоу с результатом 26:11.

Успех соотечественника поддержала представительница Акмолинской области Ясмина Бузуртанова, ставшая победительницей чемпионата Азии в возрастной категории U15. Казахстанская спортсменка показала результат 30:56 и на три секунды опередила серебряного призёра из Китая Цзыхань Ян. Третье место заняла представительница Таиланда Питчанарт Срипиром, финишировавшая с результатом 31:01.

Во второй соревновательный день, 14 июня, сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете. В составе команды выступили Алуа Нурмухамет (Астана), Гор Депершмидт (Акмолинская область), Калерия Шнейдер (Шымкент) и Альхам Мурат (Туркестанская область).

По итогам чемпионата сборная Казахстана завоевала две золотые и одну серебряную медали, заключили в Казахстанской федерации триатлона.