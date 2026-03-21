Токаев поручил ускорить строительство газоэлектростанции в Туркестанской области

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Главы государства в регион  

Правительство и фонд «Самрук-Казына» получили поручение взять под жесткий контроль завершение строительства газоэлектростанции в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду 

«Были выделены значительные средства на модернизацию ТЭЦ города Кентау, ремонт которой не проводился более 70 лет. Еще один важный вопрос. Необходимо ускорить строительство в регионе газоэлектростанции, работы по возведению которой затянулись. Поручаю Правительству и «Самрук-Казына» взять эту ситуацию под жесткий контроль. В области открываются различные промышленные предприятия, что позволяет создавать тысячи рабочих мест. Все это плоды реальной работы. Я всегда подчеркиваю: если будут сильными регионы – будет крепким и государство. Эта основная формула нашего успеха. Поэтому укрепление региональной экономики и повышение благосостояния народа остаются нашими главными стратегическими целями».

 

 

 

