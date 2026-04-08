Токаев принял приглашение Президента Республики Корея посетить Сеул

Президент выразил уверенность, что предстоящие переговоры на высшем уровне будут способствовать значительной активизации сотрудничества двух стран

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства принял специального представителя Президента Республики Корея – Руководителя Администрации Президента Кан Хун Шика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Республика Корея является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана, и высоко оценил позитивную динамику двустороннего взаимодействия.

Президент, отметив теплое отношение в Казахстане к корейскому народу и динамичное развитие Республики Корея, подтвердил нацеленность Астаны на упрочение расширенного стратегического партнерства между двумя странами.

Глава государства передал теплые слова приветствия Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну, акцентировав внимание на значимости визита в Казахстан Кан Хун Шика в качестве его специального представителя.

– Ваш визит имеет большое значение для дальнейшего укрепления казахско-корейского взаимодействия. Уверен, благодаря совместным усилиям сотрудничество между нашими странами будет и впредь поступательно развиваться, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Кан Хун Шик выразил признательность за теплый прием и передал поздравления Президента Ли Чжэ Мёна по случаю успешного проведения референдума по принятию новой Конституции Казахстана.

Спецпредставитель заявил, что Республика Корея придает важное значение выводу двусторонних отношений на качественно новый уровень путем усиления торгово-экономических и инвестиционных связей, реализации совместных проектов в различных сферах.

В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая перспективы расширения контактов в энергетической, транспортно-логистической областях с учетом текущих вызовов на глобальном рынке.

В завершение Кан Хун Шик передал Главе государства приглашение Президента Ли Чжэ Мёна посетить Сеул с визитом, в том числе для участия в первом саммите «Республика Корея – Центральная Азия», который пройдет в сентябре текущего года.

Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение южнокорейского лидера и выразил уверенность, что предстоящие переговоры на высшем уровне будут способствовать значительной активизации сотрудничества двух стран, а также укреплению взаимодействия в формате Центральная Азия – Республика Корея.

 

