Токаев встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая

На встрече с представителями бизнес-сообщества КНР, прошедшей в формате «круглого стола», Президент выразил искреннюю благодарность китайским партнерам и высоко оценил вечное всестороннее стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем, сообщает Kazpravda.kz
– Наши двусторонние связи поднялись на беспрецедентный уровень. Мы вместе вступили в новое «золотое тридцатилетие» казахско-китайских отношений. Есть все основания утверждать, что взаимодействие наших стран вышло на совершенно новый качественный уровень. Наши народы объединяют взаимное доверие, искренняя дружба и общность взглядов на будущее. Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую благодарность моему дорогому другу Председателю Китайской Народной Республики г-ну Си Цзиньпину за его личный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими странами, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам Главы государства, высокий уровень политического доверия создает прочную основу для дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
– В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 49 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Китай инвестировал в экономику Казахстана более 30 миллиардов долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают более 8500 предприятий с участием китайского капитала. Среди них особо стоит отметить такие крупные компании, как CNPC, CITIC и Huawei. Мы высоко ценим весомый вклад китайского бизнеса в модернизацию казахстанской экономики. В прошлые годы наши страны успешно осуществляли многочисленные важные совместные проекты. В результате мы создали рабочие места, внедрили передовые технологии и укрепили сотрудничество в промышленной сфере.
Сегодня мы совместно реализуем новые стратегические проекты. В частности, с компанией Sinopec начато строительство крупного газохимического комплекса, с Fufeng Group – завода по глубокой переработке кукурузы, с Lihua Group – современного хлопково-текстильного кластера. Автомобилестроительные предприятия КНР открывают свои производства в Казахстане. В нашей стране выпускаются автомобили брендов HOWO, Yutong и JAC. В прошлом году было запущено мультибрендовое производство автомобилей Changan, Great Wall Motor и Chery. Эти проекты демонстрируют, что наше двустороннее партнерство опирается на инновации, передовые технологии и модернизацию промышленности, – подчеркнул Президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, символичность проведения встречи в Шанхае – одном из мировых центров науки и инноваций – накануне Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Он представил участникам приоритеты цифровой трансформации Казахстана и обозначил ключевые направления технологического сотрудничества.
По словам Президента, Казахстан рассматривает искусственный интеллект как один из главных факторов будущего экономического роста и создает современную цифровую инфраструктуру для привлечения международных инвесторов.
– Хотел бы особо остановиться на проекте Data Center Valley в городе Экибастузе. Это уникальная стратегическая инициатива нашей страны. Мы считаем, что данный проект станет ключевой опорой цифровой инфраструктуры Казахстана и всей Центральной Азии. Его главная цель – формирование платформы международного уровня для развития центров обработки данных, облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта. Инвесторам будут предоставлены полностью оборудованные площадки и современная инфраструктура. Они смогут работать в рамках специального инвестиционного режима, используя стабильное электроснабжение.
Однако масштабная работа в этом направлении не ограничивается строительством дата-центров. Мы стремимся сформировать целостную инновационную экосистему. Благодаря этому в одно русло будут объединены мощности суперкомпьютера, лаборатории искусственного интеллекта, научно-исследовательские организации, образовательные программы, стартапы и ориентированные на экспорт цифровые услуги. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с китайскими партнерами, – добавил Глава государства.