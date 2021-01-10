Президент
Токаев высказался об отставке Правительства РК
Екатерина Елисеева
Правительство РК должно будет уйти в отставку после завершения выборов депутатов Мажилиса и маслихатов. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz.    

"Я думаю, что эти выборы должны стать шагом вперед в развитии нашей демократии. Каждые выборы – это серьезный экзамен на гражданскую смелость. Я очень сильно надеюсь на то, что в нашем Парламенте будут разные партии. По вопросам будущего нашей страны должны быть дискуссии в нашем Парламента – это первое. Второе – Парламент должен принимать очень качественные законы", – сказал Касым-Жомарт Токаев, проголосовав на одном из участков в Нур-Султане.

Глава государства выразил надежду, что выборы будут справедливыми.

"Со стороны властей было сделано все, чтобы обеспечить справедливость проведения данных выборов. Всем кандидатам были предоставлены равные возможности, поэтому итоги выборов будем проводить после их завершения. Что касается Правительства, то оно по нашему законодательству должно уйти в отставку. Я в скором времени, когда выборы завершатся, пойду в Парламент, чтобы консультироваться с руководителями фракций насчет кандидатур членов Правительства", – дополнил Президент РК. 

Ранее сообщалось, что Президент РК проголосовал на избирательном участке №58, который расположен во Дворце школьников в Нур-Султане.

Напомним, в Казахстане проходят очередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

К выборам допущены пять партий: Политическая партия "ADAL", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Народная партия Казахстана и Партия "Nur Otan".

Отметим, выборы 98 депутатов Мажилиса осуществляются путем тайного голосования по партийным спискам, еще 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана.

Ранее стало известно, какие правила обяжут соблюдать казахстанцев на избирательных участках.

Всего в республике 10 060 избирательных участков, в том числе 66 избирательных участков при представительствах страны в 53 иностранных государствах.

Популярное

Все
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе мечты наших предков – Токаев
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Вор-карманник каждый день выходил на "работу" в автобусы Алматы (видео)
12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана

Читайте также

Президент , Происшествия
Токаев выразил соболезнования родным погибших работников "А…
Президент , Мажилис
Глава Мажилиса рассказал Токаеву о предстоящей работе по ре…
Президент
Токаеву доложили о состоянии судебной системы в Казахстане
Президент
Казахстанцы по праву должны пользоваться благами экономичес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]