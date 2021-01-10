Токаев высказался об отставке Правительства РК

Правительство РК должно будет уйти в отставку после завершения выборов депутатов Мажилиса и маслихатов. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz.
"Я думаю, что эти выборы должны стать шагом вперед в развитии нашей демократии. Каждые выборы – это серьезный экзамен на гражданскую смелость. Я очень сильно надеюсь на то, что в нашем Парламенте будут разные партии. По вопросам будущего нашей страны должны быть дискуссии в нашем Парламента – это первое. Второе – Парламент должен принимать очень качественные законы", – сказал Касым-Жомарт Токаев, проголосовав на одном из участков в Нур-Султане.
Глава государства выразил надежду, что выборы будут справедливыми.
"Со стороны властей было сделано все, чтобы обеспечить справедливость проведения данных выборов. Всем кандидатам были предоставлены равные возможности, поэтому итоги выборов будем проводить после их завершения. Что касается Правительства, то оно по нашему законодательству должно уйти в отставку. Я в скором времени, когда выборы завершатся, пойду в Парламент, чтобы консультироваться с руководителями фракций насчет кандидатур членов Правительства", – дополнил Президент РК.
Ранее сообщалось, что Президент РК проголосовал на избирательном участке №58, который расположен во Дворце школьников в Нур-Султане.
Напомним, в Казахстане проходят очередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.
К выборам допущены пять партий: Политическая партия "ADAL", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Народная партия Казахстана и Партия "Nur Otan".
Отметим, выборы 98 депутатов Мажилиса осуществляются путем тайного голосования по партийным спискам, еще 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана.
Ранее стало известно, какие правила обяжут соблюдать казахстанцев на избирательных участках.
Всего в республике 10 060 избирательных участков, в том числе 66 избирательных участков при представительствах страны в 53 иностранных государствах.