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Дональд Трамп в четверг подтвердил появившиеся в прессе сообщения об увольнении советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца. Трамп объявил, что Уолтц станет представителем США в ООН, а его пост временно будет совмещать со своим основным госсекретарь Марко Рубио, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

«Рад сообщить, что выдвигаю кандидатуру Майка Уолтца на должность посла США в ООН», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. «Госсекретарь Марко Рубио временно будет служить советником по национальной безопасности, оставаясь при этом сильным руководителем Госдепартамента», — добавил Трамп.

Майк Уолтц вслед за Трампом тоже высказался в соцсети — только уже в бывшем Твиттере — заявив, что служить советником Трампа было для него большой честью.

«Для меня было огромной честью то, что Президент Трамп оказал мне доверие и поручил мне пост советника по национальной безопасности в его кабинете. Нет более высокого призвания, чем служение ценностям и свободам нашей нации и делу безопасности каждого из американцев», — написал Уолтц. «С Президентом Трампом и его командой мы ответим на возникающие вызовы сегодняшнего мира и будем твердо противостоять тем, кто хочет подорвать наш образ жизни. Наша нация заслуживает смелого, неколебимого руководства, и он его обеспечит», — отметил уволенный Уолтц.

О том, что Уолтца отправляют в отставку, в четверг написали сразу несколько авторитетных американских СМИ. По информации, имеющейся у телекомпании CBS, партнера Би-би-си в Северной Америке, со своих постов уйдут и Уолтц, и его заместитель Алекс Вонг.

Телекомпания Fox News, идейно близкая к администрации Трампа, сообщает со ссылкой на свои источники, что Уолтц, Вонг и еще несколько сотрудников Совета национальной безопасности уже уволены.

Несколько недель назад Уолтц стал главным фигурантом скандала с обсуждением секретных планов американских ударов по йеменским хуситам в мессенджере Signal. Именно он добавил главного редактора журнала Atlantic в чат, где обсуждалась операция.

Сайт телекомпании CNN пишет, что тогда Трамп поддержал Уолтца, чтобы не делать немедленных уступок своим противникам, но с тех пор, по словам многих чиновников, отставка Уолтца стала лишь вопросом времени.

По словам анонимного собеседника CNN, Уолтцу еще в начале этой недели сообщили, что «его время во главе Совета национальной безопасности закончилось».

Уолтц стал первым крупным чиновником новой администрации Дональда Трампа, отправленным в отставку.

Майк Уолтц, которому сейчас 51 год, до назначения советником по национальной безопасности в течение шести лет работал конгрессменом от его родной Флориды.

До того Уолтц был военным, офицером спецназа. Он побывал в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Африке, затем служил на руководящей должности в Пентагоне, а позже стал советником вице-президента Дика Чейни при президенте Джордже Буше.