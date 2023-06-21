Тренд на осознанное мышление

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Айгерим Оспанова, политолог

Противостоять «идеологическому мусору» необходимо сообща.

Хотела обратить внимание на важную проблему, которую поднял Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выс­туплении на втором заседании Национального курултая. Это распространение деструктивных культов и шарлатанства, которые оказывают отрицательное воздействие на сознание граждан и формируют неверные модели поведения. Данное явление охарактеризовано как «идеологичес­кий мусор» и «информационная шелуха», требующие категорического отвержения обществом.

Поддерживая точку зрения Президента РК, считаю, что необходимо принять решительные меры для противодействия этим негативным явлениям. В этом контексте важно провести комплексную работу, объединяющую государственные органы, образовательные учреждения и общество в целом. Прогрессивная страна должна стремиться к предотвращению распространения таких взглядов и способствовать развитию осознанного мышления и критического анализа информации.

Существует несколько ключевых направлений, которые следует учесть. В первую очередь необходимо усилить просветительскую работу в образовательных учреждениях, предоставив специальные программы и материалы, направленные на развитие критического мышления и аналитических навыков. Это позволит гражданам эффективно различать достоверные источники информации от манипулятивных. Важно также расширить горизонты познания нашего подрастающего поколения. Мы должны создать условия, которые помогут молодым людям развиваться полноценно и осознанно. Включение лекций о личностном развитии в школьную программу, обучение умению анализировать и усваивать информацию будут являться ключевыми моментами.

Еще одна из составляющих критического мышления – медиа­грамотность. Государственные органы могут проводить образовательные кампании, предлагать курсы и тренинги, которые научат молодежь анализировать и оценивать информацию, поступающую из различных источников, и различать факты от манипуляций.

Я думаю, что Министерство информации и общественного развития должно принять на себя роль ведущего органа в этом процессе. Ведомству необходимо тесно сотрудничать со СМИ, проводить брифинги, пресс-конференции и семинары для журналистов, чтобы освещать и раскрывать деструктивные культы и их методы манипуляции. Мы должны укрепить связь с общественностью, неправительственными организациями и активистами, чтобы объединить усилия в борьбе с этим явлением.

Создание центров и форумов для дискуссий и обмена идеями также является необходимым инструментом. Государство может содействовать созданию платформ, где молодые люди смогут встречаться, обсуждать актуальные темы и учиться выстраивать аргументацию на основе фактов и рационального мышления.

Вместе с тем государственные органы могут активно сотрудничать с НПО и приглашать экс­пертов для проведения лекций, семинаров и тренингов по критическому мышлению и осознанному потреблению информации.

Важным фактором будет и сотрудничество государства с общественностью. Платформы для обсуждения, информационная поддержка и содействие созданию сообщества, заинтересованного в борьбе с этими явлениями, помогут нам создать сильную и единую фронтовую линию. Данный ресурс может предоставлять аналитические материалы, рассказывать о методах манипуляции и предупреждать о возможных рисках, связанных с привлечением вредных культов.

Не стоит забывать и о религиоз­ных организациях. Они, как и их лидеры, могут сыграть важную роль в борьбе с деструктивными культами и шарлатанами. Государство может сотрудничать с ними, организовывать диалог и просвещение, чтобы предоставить верующим информацию и аргументы, помогающие отличить религиозную веру от культовых практик.

Необходимо также принять правовые меры, которые регулируют деятельность организаций и личностей, пропагандирующих деструктивные и опасные идео­логии. Ужесточение законодательства о псевдоблаготворительности и манипулятивной психологической обработке, а также эффективный мониторинг и контроль за их деятельностью, помогут нам в противодействии.

В целом успешная борьба с «идео­логическим мусором» требует сотрудничества всех участников общества – государственных органов, образовательных учреж­дений, религиозных лидеров, общественности и молодежи. Только путем взаимодействия мы сможем противостоять распространению деструктивных идеологий, обеспечив развитие сознательного и критически мыслящего поколения.

#НПО #СМИ #РК #традиции #курултай #созыв #идеология #медиаграммотность #мышление

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