Тревожный звонок: около 2 тысяч человек эвакуировали из школ Акмолинской области

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Школьник сообщил о бомбе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейскими установлен 15-летний житель столицы, отправивший сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе села Талапкер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Информация о том, что в учебном заведении якобы заложено взрывное устройство, поступила в отдел полиции Целиноградского района 29 января.

«Поскольку в селе Талапкер расположены две школы, экстренные службы прибыли одновременно по двум адресам. Была организована эвакуация учащихся, преподавательского состава и технического персонала двух учебных заведений села Талапкер: IT-лицея и гимназии», – рассказли стражи порядка.

В общей сложности правоохранители эвакуировали порядка 2 тысяч человек. В ходе осмотра школ подозрительных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено. По данному факту проводится досудебное расследование.

15-летний подросток признан подозреваемым, он дал признательные показания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Полицейские в очередной раз предупреждают граждан об уголовной ответственности за телефонный терроризм. Следует помнить, что ответственность по данной статье наступает с 14 лет.

«Санкция статьи 273 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В случае если автором ложного сообщения является несовершеннолетний, его родители или законные представители, обязаны возместить расходы государства, понесенные в связи с вызовом экстренных служб, связанных с выездом на место происшествия по заведомо ложным вызовам об акте терроризма. Отметим, что в арсенале правоохранительных органов имеются все техсредства для раскрытия такого преступления», – заключили полицейские. 

#школа #терроризм #бомба #эвакуация

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