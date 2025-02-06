Тревожный звонок: около 2 тысяч человек эвакуировали из школ Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейскими установлен 15-летний житель столицы, отправивший сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе села Талапкер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Информация о том, что в учебном заведении якобы заложено взрывное устройство, поступила в отдел полиции Целиноградского района 29 января.

«Поскольку в селе Талапкер расположены две школы, экстренные службы прибыли одновременно по двум адресам. Была организована эвакуация учащихся, преподавательского состава и технического персонала двух учебных заведений села Талапкер: IT-лицея и гимназии», – рассказли стражи порядка.

В общей сложности правоохранители эвакуировали порядка 2 тысяч человек. В ходе осмотра школ подозрительных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено. По данному факту проводится досудебное расследование.

15-летний подросток признан подозреваемым, он дал признательные показания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Полицейские в очередной раз предупреждают граждан об уголовной ответственности за телефонный терроризм. Следует помнить, что ответственность по данной статье наступает с 14 лет.