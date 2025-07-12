Триумфаторами стали илийцы Статьи 12 июля 2025 г. 0:30 309 Алим Анапьянов На берегах озера Иссык-Куль завершился 10-й международный турнир Barchyn Cup по футболу среди детей на призы футболиста сборной Кыргызстана Эмиля Кенжисариева. фото из архива команды В двух возрастных группах (2013 и 2014 годов рождения) были представлены и казахстанцы – юные спортсмены из FSC United (Алматы) икоманды «Иле-Саулет» из Илийского района Алматинской области. Уже в первых встречах стало ясно: наши ребята будут в числе фаворитов. Так и случилось. Подопечные Александра Палагутина из Илийского района оказались сильнейшими в своей возрастной группе. Наша команда не проиграла ни одного матча и досрочно оформила чемпионский титул. Кроме того, лучшим игроком был признан Райымбек Турсынгазы, а его партнер Тимур Гордеев получил приз как лучший защитник. Более сложный путь прошла команда «Иле-Саулет» (тренер Валерий Темников). Встреча с узбекскими сверстниками из команды «Умид» завершилась со счетом 2:2. Но по дополнительным показателям илийцы заняли в группе первое место. Непростым получился и полуфинал против FSC United (Алматы). Единственный мяч, забитый Семеном Глушенко, принес победу представителям Алматинской области. А в финале их снова ждала команда «Умид», где дважды забитыми голами вновь отличился Глушенко. Соперник же ответил только одним точным ударом. Кстати, Семен забил на турнире 15 мячей и стал лучшим нападающим. Лучшим игроком признан его сокомандник Александр Темников, забивший 14 мячей. Призы победителям вручал сам Эмиль Кенжисариев, который известен в нашей стране по выступлениям за казахстанские команды «Цесна», «Астана» и «Актобе». – Только в таких баталиях дети могут совершенствовать свое мастерство. Каждая победа над сверстниками из других стран укрепляет чувство патриотизма, придает уверенность в своих силах. К нам подходили узбекские тренеры и с восхищением отзывались о некоторых наших игроках. И обещали обязательно пригласить наши команды к ним. Видимо, хотят взять реванш за поражение в Кыргызстане, – отметил по итогам турнира тренер «Иле-Саулет» Александр Палагутин. #турнир #футбол #Barchyn Cup