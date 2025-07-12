В двух возрастных группах (2013 и 2014 годов рождения) были представлены и казахстанцы – юные спортсмены из FSC United (Алматы) икоманды «Иле-Саулет» из Илийского района Алматинской облас­ти. Уже в первых встречах стало ясно: наши ребята будут в числе фаворитов.

Так и случилось. Подопечные ­Александра Палагутина из Илийского района оказались сильнейшими в своей возрастной группе. Наша команда не проиграла ни одного матча и досрочно оформила чемпионский титул. Кроме того, лучшим игроком был признан Райымбек Турсынгазы, а его партнер Тимур Гордеев получил приз как лучший защитник.

Более сложный путь прошла команда «Иле-Саулет» (тренер Валерий Темников). Встреча с узбекскими сверстниками из команды «Умид» завершилась со счетом 2:2. Но по дополнительным показателям илийцы заняли в группе первое место. ­Непростым получился и полуфинал против FSC United (Алматы). Единственный мяч, забитый Семеном Глушенко, принес победу представителям Алматинской области. А в финале их снова ждала команда «Умид», где дваж­ды забитыми голами вновь отличился Глушенко. Соперник же ответил только одним точным ударом.

Кстати, Семен забил на турнире 15 мячей и стал лучшим нападающим. Лучшим ­игроком признан его сокомандник ­Александр Темников, забивший 14 мячей. Призы победителям вручал сам Эмиль Кенжисариев, который известен в нашей стране по выступ­лениям за казахстанские команды «Цесна», «Астана» и «Актобе».

– Только в таких баталиях дети могут совершенствовать свое мастерство. Каждая победа над сверстниками из других стран укрепляет чувство патриотизма, придает уверенность в своих силах. К нам подходили узбекские тренеры и с восхищением отзывались о некоторых наших игроках. И обещали обязательно пригласить наши ­команды к ним. Видимо, хотят взять реванш за поражение в Кыргызстане, – отметил по итогам турнира тренер «Иле-Саулет» Александр Палагутин.