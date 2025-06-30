«Тронута до глубины души»: Зарина Алтынбаева восхитилась поступком Димаша

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Дана Аменова
корреспондент

Известная казахстанская оперная певица выступила на одной сцене с легендой мировой оперной сцены Хосе Каррерасом

Фото: instagram.com/zarina_altynbayeva/

Оперная певица Зарина Алтынбаева разместила в соцсетях совместную фотографию с казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном, выразив ему благодарность за поддержку в ходе знаменательного культурного события, сообщает Kazpravda.kz 

На снимках, опубликованных в соцсетях, любимцы казахстанской публики запечатлены вместе во время концерта Хосе Каррераса в Алматы. Ранее в своем блоге Зарина делилась новостью о том, что ей предстоит выйти на одну сцену с прославленным тенором. Певица подчеркнула, что для неё стало огромной радостью исполнить дуэт с Хосе Каррерасом, особенно в рамках его мирового прощального тура. 

Димаш Кудайберген не только присутствовал на концерте, поздравив Зарину с этим значительным этапом в её карьере, но и посетил её за кулисами после выступления, что глубоко тронуло артистку.

Подобный жест служит напоминанием о том, что за кулисами грандиозных событий часто скрываются трогательные моменты человеческого общения. Этот случай является прекрасным примером творческой дружбы двух ярких представителей казахстанской культуры на мировой арене.

 

#Алматы #концерт #Димаш Кудайберген #Зарина Алтынбаева #Хосе Каррерас

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