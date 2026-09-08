Композиция Димаша вошла в ТОП-3 летнего чарта американской радиостанции

Рейтинг был сформирован по итогам глобального голосования поклонников

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Новая композиция Димаша Кудайбергена «AQERKE» вошла в тройку лидеров итогового летнего рейтинга #UltimateSummerCountdown, организованного популярной международной радиостанцией Channel R Radio, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Channel R — круглосуточная онлайн-радиостанция, специализирующаяся на современной популярной музыке и новых релизах. Радиостанция вещает без рекламы и доступна слушателям по всему миру через собственное приложение и популярные стриминговые платформы, включая iHeartRadio, Audacy, TuneIn и Apple Music.

Летний рейтинг #UltimateSummerCountdown был сформирован по итогам глобального голосования поклонников. В финальный список вошли 20 песен, а окончательное распределение позиций определили слушатели Channel R со всего мира. Голосование завершилось 3 сентября, а итоговый рейтинг был представлен 5 сентября.

В результате «Aqerke» Димаша Кудайбергена заняла третью строчку итогового рейтинга, войдя в число трёх наиболее популярных песен летнего сезона по версии международной аудитории Channel R.