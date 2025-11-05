В основе казахской философии жизни лежит простая, но глубокая истина: «Земля – источник благ, труд – источник достатка». Эти два понятия формировали характер, дух и мировоззрение нашего народа на протяжении веков. Сегодня, в эпоху глобальных перемен и экономических вызовов, существует система, способная сохранить суть нашего традиционного уклада и при этом вписаться в современную экономику. Это личное подсобное хозяйство (ЛПХ).

ЛПХ – не просто способ прокормить семью на селе. Это стратегический институт, обеспечивающий продовольственную независимость страны и укрепляющий ее духовную устойчивость. Его роль особенно возросла в последние годы, когда мир столкнулся с продовольственным кризисом, инфляцией, миграционными процессами и социальным ослаблением сельских территорий.

Личное подсобное хозяйство – это основа жизни сельской семьи. Каждый двор, каждая грядка, каждая корова или овца – часть единого экономи­ческого организма страны. Когда тысячи таких хозяйств объединяют усилия и выходят на рынок, они превращаются в мощную силу, способную обеспечить устойчивость национальной экономики.

Мы убеждены: личное подсобное хозяйство следует рассматривать не как малый бизнес, а как тактическую опору национальной продовольственной безо­пасности. Однако его значение выходит далеко за рамки экономики. Сегодня ЛПХ становится не только материальной, но и духовной основой возрождения нации, укрепляя связь человека с землей, трудом и родовой традицией. Именно поэтому была подготовлена пояснительная схема.

Она ставит в центр понятие «личное подсобное хозяйство» и раскрывает его через три основных направления: материальное (тактическое) – отражает повседневные и экономические аспекты хозяйства; организационное (управленческое) – охватывает вопросы координации и управления процессами; стратегическое (духовное) – связано с долгосрочными национальными целями и ценностями.

Каждое направление имеет несколько уровней, показывающих ступени развития в соответствующих сферах. По сути, схема представляет собой модель, объясняющую комплексную роль ЛПХ в современном обществе. Она рассмат­ривает это явление в трех измерениях, показывая, что личное подсобное хозяйст­во – это не просто способ удовлетворения бытовых нужд, а также система, развивающая национальную культуру, духовные ценности и способность общества к самоорганизации.

Рассмотрим каждое из направлений подробнее.

Первое – материальный аспект (тактика). ЛПХ является основным источником жизне­обеспечения сельской семьи. Оно включает производство сельхозпродукции, животноводство, ремесла и другие формы материального достатка. С тактической точки зрения – это решение конкретных хозяйственных задач: питание, одежда, бытовые нужды. Этот уровень укрепляет экономическую самостоятельность населения.

Второе – организационный аспект. Для устойчивого развития ЛПХ необходима организационная культура: разделение труда, планирование, рациональное использование земли и ресурсов. Здесь речь идет не только о семье, но и о взаимодействии сельских сообществ. Организационный уровень является связующим звеном между материальным и духовным измерениями. Сегодня большинство сельчан трудятся самостоятельно, однако индивидуальные усилия имеют ограниченный эффект. Поэтому требуется организационная модель.

На уровне местных представительных и исполнительных органов важно предпринять конкретные шаги. Во-первых, открыть консультационные центры для владельцев ЛПХ (по агрономии, ветеринарии, маркетингу). Во-вторых, создать устойчивую систему сельских ярмарок для сбыта продукции. В-третьих, развивать кооперативы, объединяющие мелкие хозяйства.

В-четвертых, включить механизмы поддержки ЛПХ в программы развития местных бюджетов. Такое организационное развитие влияет не только на экономику села, но и на социальную стабильность всей страны, ведь организованное – значит ответственное общество.

Однако есть и проблемная сторона. Сегодня правовое регулирование личных подсобных хозяйств в Казахстане основано на Земельном кодексе (2003 г.) и Законе «О государственном регулировании агропромышленного комплекса и развития сельских территорий» (2005 г.). Но в этих документах отсутствует четкое и единообразное определение самого понятия ЛПХ. Это создает трудности в правоприменительной практике и затрудняет государственную поддержку.

Например, по данным на 1 февраля 2024 года, в стране 47,6% крупного рогатого скота содержится в личных подсобных хозяйствах, 42,2% – в крес­тьянских и фермерских хозяйствах, а 10,2% – в сельхозпредприятиях. То есть почти половина всего поголовья страны находится в хозяйствах, правовой статус которых до конца не определен!

Третье – стратегический (духовный) аспект. ЛПХ – это не просто форма хозяйствования, а духовная опора народа. По состоянию на 1 февраля 2024 года в ­Казахстане насчитывается более 2,32 миллиона личных подсобных хозяйств. Сохраняя традиционные ценности, оно выполняет воспитательную функцию и обеспечивает преемственность национальной культуры. В стратегическом смысле – это механизм формирования образа будущего нации.

Эти три измерения – материальное, организационное и духовное – образуют целостную систему. Только при их гармоничном развитии усиливается потенциал и села, и государства.

Главный вывод заключается в том, что личное подсобное хозяйство – это не просто экономическая единица, а духовный институт. Для казаха земля и скот – это завет предков, а труд – смысл жизни. Именно в этой триаде «жер – мал – еңбек» воплощается связь поколений, и сегодня она сохраняется во многом через систему ЛПХ.

В эпоху урбанизации, когда молодежь все чаще теряет связь с родной землей, личное подсобное хозяйство становится духовным мостом между прошлым и будущим. Когда дети вместе с родителями трудятся на земле, ухаживают за животными, они не просто помогают семье – они проходят школу воспитания и трудового уважения. Именно поэтому поддержка сельских духовно-культурных проектов приобретает сегодня особую значимость.

Если вспомнить из личного детства, наше поколение видело настоящий пример того, как семья и община мог­ли жить и трудиться вместе. Да, труд был тяжелым, но в нем была особая сила – когда работаешь рядом с отцом, братьями, соседями, односельчанами, чувствуешь необыкновенное единение. Наши матери пели народные песни так, что наворачивались слезы. Это были поистине светлые времена! Их атмосферу невозможно передать словами новому поколению. Мы взрослели в труде – и это сделало нас сильнее. Теперь, оглядываясь назад, понимаю: именно это и было подлинное личное подсобное хозяйство. И главное, что стало для меня очевидным: мы чувствовали ответственность друг за друга. Мы были сплоченными, взаимопомощь была естественной час­тью жизни. Именно этого сейчас так не хватает нашему обществу.

Далее видим возможные шаги для решения обозначенных проблем. Это проведение сельских конкурсов под названием «Национальное ремесло и труд»; введение в школьную программу уроков труда и традиций; создание условий, чтобы молодежь оставалась в селе и занималась делом. Все это представляет стратегический (духовный) аспект личного подсобного хозяйства.

Передача трудовых навыков и традиций от поколения к поколению – это не просто воспитание, а способ сохранить духовную безопасность государства, механизм, который оберегает национальную самобытность.

Как отмечают многие культурологи, сельское хозяйство – это не просто отрасль экономики. Это сфера, в которой сливаются воедино духовный мир народа, его традиции и мировоззрение. Для казахов личное подсобное хозяйство – не только источник дохода, но и опора для сохранения национальных ценностей и передачи их потомкам. Главная миссия ЛПХ – пробуждать чувство сакральнос­ти земли – киелі жер ана.

Личное подсобное хозяйство усиливает ответственность человека перед землей. Отсюда рождается любовь к Отчизне. Ведь хозяин, обрабатывая землю, заботясь о скоте, передает детям понимание того, что у земли есть «кие» – духовная сила, благословение. Ухаживать за землей – значит хранить верность завету предков.

В этом и заключается духовное воспитание труда. По сути, ЛПХ – это школа, где каждый член семьи учится трудолюбию. Пример тому – предприниматель из Меркенского района Жамбылской области, который создал современное село и хозяйство европейского уровня. Он выращивает клубнику и малину, держит табун лошадей и развивает проект «Наш аул».

Главная идея в том, чтобы дети с малых лет видели, как родители трудятся: выращивают урожай, пасут скот, осваи­вают инструменты – кетмен, лопату, серп. Так формируются уважение к труду и связь поколений. Это современное продолжение традиционного казахского трудового кодекса. Благодаря таким инициативам формируется трудовая этика молодежи, а среди сельчан возрождается асар – древняя традиция взаимопомощи.

В призме сохранения национальных ценностей ЛПХ – это живая артерия обычаев и традиций. В животноводстве сохраняются древние символы и обряды, связанные с конем, овцой, верблюдом; возрождаются традиционные праздники – Қымыз мейрам, Наурыз көже и другие.

Если говорить в призме социального единства и духовной связи, все это соз­дает не только быт, но и социальную ткань села. ЛПХ – не просто хозяйство отдельной семьи, это основа общинной солидарности. Помощь соседу, обмен продукцией, совместный труд – вот фундамент сельской духовности.

Такие практики сохраняют казахский принцип: «Береке – бірлікте» («Благополучие – в единстве»). Растет взаимное доверие и уважение между людьми.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что личное подсобное хозяйство – это канал возрождения национальной идентичности. Через ЛПХ казахи могут передавать детям традиционные ремес­ла и культуру быта. Сельская жизнь важна как естественная среда для сохранения языка, обычаев и духовных корней. Следовательно, ЛПХ – не только источник материального дохода, но и духовный иммунитет нации. В нем сохраняются уважение к земле, честность труда, верность традициям и сила общинной сплоченности.

Когда мы представляем этот проект, многие спрашивают о зарубежном опыте. Разумеется, один из лучших примеров – это Япония. В середине ХХ века, когда Япония совершила промышленный и культурный рывок, ее основой стало семейно-общинное хозяйство. Каждая семья и малое предприятие рассматривались как опорный элемент стратегического развития государства. Это очень близко к современной концепции ЛПХ: результаты личного труда превращаются в общественное благо, а государство поддерживает этот процесс субсидиями, образованием и технологиями.

Следующий пример – Южная Корея. Экономическое чудо этой страны началось с движения «Новый поселок». Здесь каждая деревня стала самостоя­тельной социально-экономической ячейкой. Государство объединило людей вокруг ценностей труда, единства и инноваций.

Третий пример – Финляндия и скандинавская модель, ставшие мировым эталоном. Финляндская «кооперативная система общества» представляет собой феномен, когда множество мелких хозяйств объединены в единую национальную структуру. Здесь существует гармония между личной ответственностью и общественным благом. Этот подход во многом напоминает традиционный уклад казахской степи – общинное взаимодействие и өзара көмек (взаимопомощь). Такая модель может укрепить современные формы местного самоуправления и экономической демократии.

Наконец, турецкий опыт. За последние два десятилетия Турция сумела превратить сельское и региональное производство в культурный бренд. Движение «Анатолийское предпринимательство» соединило семейное хозяйство с народным искусством, традициями и экспортными возможностями. Это яркий пример того, как национальный труд может стать элемен­том национального бренда – идея, созвучная философии ЛПХ.

Из всего этого вытекает главный вопрос: какие реформы нужны нам?

Прежде всего необходимо четко определить понятие ЛПХ в законодательстве. Каждый гражданин должен ясно понимать, что включает в себя «жеке қосалқы шаруашылық», и чем оно отличается от предпринимательской деятельности.

Далее – система государственной поддержки. Нужны налоговые льготы, субсидии, льготное кредитование – все то, что стимулирует развитие таких хозяйств. Важно также упростить регистрацию, чтобы сельские жители могли легализовать свою деятельность без бюрократических преград.

Как показывает зарубежный опыт, устойчивое развитие ЛПХ возможно лишь тогда, когда его правовой статус четко определен, регистрационные процедуры упрощены, а механизмы государственной поддержки институционализированы. Поэтому Казахстану стоит, разрабатывая нормативно-правовую базу, учесть эти принципы: разграничить ЛПХ и фермерские хозяйства, закрепить критерии их отличия, а также создать специальную систему поддерж­ки с учетом лучших мировых практик.

Какова же роль маслихатов в этом процессе?

Известно, что маслихаты – это мост между народом и властью. Именно они способны защищать интересы владельцев личных подсобных хозяйств на местном уровне и доносить их предложения до органов власти. Если мы хотим, чтобы работа акиматов и министерств приносила реальный результат, инициативы маслихатов не должны оставаться без внимания. Маслихаты могут сыграть ключевую роль в координации государственной поддержки сельского хозяйства, привлечении инвестиций в инфраструктуру ЛПХ, а также в законодательной защите бытовых и духовных потребностей населения через местные бюджеты и программы.

ЛПХ – это фундамент не только материальной мощи нации, но и ее духовной устойчивости. Тактически – это опора быта, организационно – система сельской экономики, стратегически – духовный стержень нации. Совместный труд способен укрепить институт семьи, восстановить преемственность поколений, наладить отношения между дедом и внуком, отцом и сыном, вернуть в жизнь тепло и взаимопонимание. Ведь общее дело не только объединяет, но и учит слушать и понимать друг друга.

Эту идею наглядно подтвердило совместное выездное заседание акимата Западно-Казахстанской области и РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана», прошедшее в Уральске под девизом «От города – к селу». Его цель заключалась в изучении пилотного проекта по развитию села и совершенствованию местного самоуправления. Мы предложили распространить успешный опыт одного из районов ЗКО на все регионы страны.

Поэтому сегодня Правительству и маслихатам необходимо совместно принять Комплексную государственную программу поддержки и развития личных подсобных хозяйств. Важно помнить: именно ЛПХ уже сейчас обеспечивает 70–80% всего производимого в стране молока и мяса. Однако правовая база, регулирующая деятельность личных подсобных хозяйств, по-прежнему нуждается в совершенствовании. Она должна охватывать не только экономические, но и духовно-культурные аспекты. В конечном счете, подводя итог, можно сказать «Труд закаляет, а жизнь учит». И эта программа – не просто шаг к развитию села, это путь к обновлению и возрождению нации.