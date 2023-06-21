Творцы сенсации

Несмотря на молодой состав и большие проблемы с его формированием по разным причинам, хозяева поля владели инициативой и создавали опас­ные моменты у ворот Игоря Шацкого. Единственный шанс у казахстан­цев до перерыва упустил Максим Самородов – из центра штрафной он пробил мимо ворот.

На старте второй половины матча казахстанцы стали действовать активнее, атаковали ворота противника, но ближе к финалу встречи пришлось спасать свою команду Шацкому, с чем он успешно справился. А вышедший на замену Абат Аймбетов забил победный гол – 1:0. Казахстан, впервые победив Северную Ирландию, сотворил сенсацию в отборе Евро-2024.

Победив в Белфасте, национальная дружина Казахстана установила для себя победный рекорд в УЕФА. Этот выигрыш стал для казахстанцев третьим подряд (над Данией – 3:2, над Сан-Марино – 3:0, над Северной Ирландией – 1:0) в продолжающемся отборочном турнире чемпионата Европы, и подобных серий у нас в игровое время после перехода под эгиду УЕФА ранее не фиксировалось. Прежде схожую череду побед сборная Казахстана выдавала только в период своего пребывания в азиатской футбольной семье – 26 лет назад.

Практически все мировые спортивные издания называют победу Казахстана сенсацией, а некоторые комментаторы открыто признают, что рано записали команду в число аутсайдеров, а возможность попадания в финальную стадию уже не кажется таким заоблачным результатом...

Следующий матч наша команда проведет седьмого сентября дома против Финляндии.