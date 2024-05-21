Тюркский инвестиционный фонд официально начал свою работу

Это первый совместный финансовый институт экономической интеграции стран тюркского мира

Фото: пресс-служба правительства РК

В Стамбуле прошло первое инаугурационное заседание Совета управляющих стран-членов Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ). Представителем Казахстана в Совете стал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Тюркский инвестиционный фонд – первый совместный финансовый институт экономической интеграции стран тюркского мира с первоначальным капиталом в 500 млн долларов. Главной целью создания фонда является развитие экономических и коммерческих отношений между тюркскими странами.

По оценкам Министерства финансов Турции, к концу 2024 года тюркские государства займут важное место в мировой экономике, достигнув объема экономики в $1,9 трлн и численности населения в 178 млн человек.

Нурлан Байбазаров отметил особое значение развития тюркской интеграции для Казахстана.

«Правительство нашей республики всецело поддерживает начало деятельности фонда. Уверен, что он станет катализатором экономического роста и развития стран-участниц, будет способствовать углублению инвестиционного сотрудничества и эффективному взаимодействию в реализации совместных проектов», — сказал он.

Основное внимание в работе фонда будет уделяться поддержке совместных проектов в различных секторах. Они будут охватывать такие направления, как инфраструктура, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, туризм, IT и др.

Реализация таких проектов будет нацелена на создание новых рабочих мест и диверсификацию экономики. Сотрудничество в рамках фонда позволит Казахстану получить финансирование, гранты и техническую помощь для запуска социально важных проектов, а также укрепить торгово-экономическое взаимодействие с участниками Организации тюркских государств.

Напомним, соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда было подписано в рамках чрезвычайного саммита Организации тюркских государств 16 марта 2023 года в Анкаре. Странами-учредителями стали Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция.