Поправку Джексона-Вэника обсудили в правительстве с торговым представителем США

Вице-премьер Серик Жумангарин и торговый представитель США, посол Кэтрин Тай обсудили актуальные вопросы торгово-экономических отношений двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В ходе переговоров рассмотрены перспективы отмены принятой поправки к Закону о торговле 1974 года (поправка Джексона-Вэника), которая ограничивает торговлю со странами, не соблюдающими требования о свободе эмиграции.

Как отметил Серик Жумангарин, неоднократно поднимался вопрос отмены положения закона в отношении Казахстана. Так, в мае 2023 года в Палате представителей Конгресса США был представлен «Закон о постоянных нормальных торговых отношениях с Казахстаном от 2023 года» (Kazakhstan Permanent Normal Trade Relations Act of 2023), направленный на принятие необходимых мер для представления Казахстану статуса PNTR.

«Проект закона поддержали 33 члена Палаты представителей. Документ находится на рассмотрении Подкомитета по торговле Комитета Палаты представителей США по путям и средствам. Мы надеемся на скорейший положительный исход работы по отмене в отношении Казахстана действия поправки Джексона-Вэника», — обратился Серик Жумангарин к американской стороне.

В рамках встречи была обсуждена особая роль Генеральной системы преференций (GSP) в укреплении торгово-экономических связей между Казахстаном и США. Отмечена важность дальнейшего применения системы преференций для казахстанских предприятий, поставляющих сырье на американский рынок.

Отмечено, что Казахстан готов создавать благоприятные условия для инвесторов в проектах Среднего коридора в соответствии с приоритетами Партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGI).

«Наша цель – развитие инфраструктурных проектов с перспективой дальнейшего увеличения объемов транзита. Поскольку Средний коридор включает в себя возможности мультимодального транспорта, необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение товаров, сделав его более эффективным и экономически выгодным. Мы приветствуем активное участие таких институтов развития, как DFC, EximBank и USAID для финансирования таких проектов», — отметил Серик Жумангарин.

Также стороны рассмотрели перспективы расширения партнерства в обеспечении продовольственной безопасности на региональном уровне, развитие сельскохозяйственного потенциала Казахстана с использованием лучших технологий и опыта США.

Справочно: В 1974 году была принята поправка к закону о торговле США (далее – поправка Джексона-Вэника), которая ограничивала торговлю со странами, препятствовавшими эмиграции за границу и нарушавшими права человека. Поправка действовала в отношении СССР, Китая, Вьетнама, Албании, а впоследствии и постсоветских стран. На сегодняшний день поправка продолжает применяться к Казахстану, Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану. В отношении Казахстана ее действие ежегодно приостанавливается (но не отменяется) Конгрессом США. Вопрос отмены поправки Джексона-Вэника обсуждается в ходе двусторонних встреч Казахстана и США на различных уровнях.