Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области культуры и музейного дела

Стороны договорились о тесной кооперации по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с директором Национального музея Китая – директором департамента международного сотрудничества министерства культуры и туризма КНР Гао Чжэном, сообщает МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы казахско-китайского сотрудничества в сфере культуры и музейного дела, обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития, а также обсудили вопрос открытия культурных центров РК и КНР.

Нурышев отметил важность обмена опытом в сфере сохранения и реставрации исторического и культурного наследия.

Также в рамках встречи стороны обсудили предстоящие мероприятия в рамках «Года туризма Казахстана в Китае», а также планы Национального музея Казахстана по проведению выставок в трех городах Китая осенью этого года.

Со своей стороны Чжэн рассказал о действующих проектах по проведению раскопок в рамках меморандума о сотрудничестве с институтом археологии Китайского национального музея.

В завершение встречи стороны договорились о тесной кооперации по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.