Пожилую женщину «заказали» в Алматинской области из-за квартиры
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Заказчик задержан
Заказное убийство предотвратили полицейские в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД
В полицию поступила оперативная информация в отношении 51-летнего подозреваемого, который предложил жительнице Алматы 10 млн тенге за физическое устранение пожилой женщины.
«Мотив преступления связан со сделкой по купле-продажи квартиры, заключенной в 2011 году. Заказчик задержан. Он взят под стражу. По факту заказного убийства возбуждено уголовное дело. Проводится расследование», - говорится в сообщении.