Пожилую женщину «заказали» в Алматинской области из-за квартиры

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заказное убийство предотвратили полицейские в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

В полицию поступила оперативная информация в отношении 51-летнего подозреваемого, который предложил жительнице Алматы 10 млн тенге за физическое устранение пожилой женщины.