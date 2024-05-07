Указ Президента Республики Казахстан Указы 7 мая 2024 г. 6:00 1 О награждении орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени Косанова А. Б. Указ Президента Республики Казахстан О награждении орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени Косанова А. Б. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За самоотверженный и плодотворный труд наградить орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени Косанова Айбара Бекболатулы – электрослесаря подземного участка шахты имени Костенко акционерного общества «Qarmet». 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 6 мая 2024 года № 537