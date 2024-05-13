Сотни армейцев перебросят для защиты Сарайшыка от наводнения

Ожидается дальнейшее повышение уровня на реке Жайык
Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал берегоукрепительные работы в селах Индербор, Жасуат, Курылыс Индерского района, а также в селах Махамбет, Сарайшык, Талдыколь Махамбетского района Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В регионе сохраняется угроза паводков. На гидропостах близ сел Индербор и Махамбет уровень воды превысил опасную отметку.
Ожидается дальнейшее повышение уровня на реке Жайык. На всех опасных участках организовано круглосуточное дежурство.
Акиму Махамбетского района вице-премьер Канат Бозумбаев поручил дополнительно поднять дамбу вдоль реки Жайык на всем протяжении древнего городища Сарайшык.
«Для этого сюда будут переброшены десятки единиц техники и сотни человек личного состава Министерства обороны. Необходимо ответственно отнестись к защите и сохранению нашего исторического наследия», — поручил Канат Бозумбаев.