Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека

Происшествия
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Инцидент произошел в мечети города Шымкент, сообщает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

В социальных сетях распространяют видео, на котором видно, как во время совершения намаза в городской мечети мужчина совершенно неожиданно обрушивает град ударов кулаками и ногами на рядом стоящего человека.

В Духовном управлении мусульман Казахстана прокомментировали данный инцидент, рассказав, что группа людей, приехавшая из другого региона в Шымкент, неоднократно нарушала молитву, несмотря на замечание имама мечети. Являясь приверженцами другого мазхаба, они грубо нарушили правила мечети, не прислушиваясь к просьбам джамаата и имама.

В результате один из постоянных посетителей мечети не выдержал и поднял руку на того, который во время молитвы громким голосом произнес слово «Аминь». Из-за данного инцидента имам был вынужден приостановить молитву джамаата.

В департаменте полиции Шымкента выясняют все обстоятельства произошедшего для принятия процессуального решения. 

 

#мечеть #драка #инцидент

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