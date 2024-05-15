В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата

Государство – не очень эффективный собственник

Указ определяет дальнейшие правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства в республике путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике и снижения издержек бизнеса.

Либерализация экономики – процесс постоянный, инерционный, комментирует Указ Президента экономист, генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин.

– В соответствии с экономичес­кой теорией монополия – это плохо, а конкуренция – хорошо. Для меня, как для экономиста, интересны два аспекта либерализации – дерегулирование и сокращение участия государства в экономике, – говорит он.

Вспоминая этапы либерализации экономики, эксперт указывает на первый нормативно-правовой акт в данной сфере. Тогда, в 1992 году, были отпущены цены, и случилась гиперинфляция. Единственным поставщиком до этого являлось государство, цены регулировались по всей товарной номенклатуре, отсутствовала частная инициатива.

Процесс либерализации сопровождался одновременным отпуском цен и приватизацией с целью создания рыночного производства. Это была шоковая терапия. Инфляция в 1992–1994 годах превышала 2 тыс. процентов в год. Цены росли как на дрожжах. Но зато теперь в стране рыночная экономика.

Нынешние шаги продолжают начатое еще тогда движение к разгосударствлению. Сегодня мы – часть глобальной рыночной экономики, на нас также влия­ют новые вызовы, изменение конъюнк­туры, геополитическая неопределенность.

– Основная задача – сделать нашу экономику конкурентоспособной, чтобы переработанная продукция, а не только сырье, пользовалась спросом на мировых рынках. Государство понимает, что уже не может на себе тащить все, что оно не очень эффективный собственник, и частная инициатива куда более адаптивнее и гибче. Участие государства в экономике очень большое, тот же «Самрук-Қазына» занимает значительную долю, – объясняет Жаныбек Айгазин.

Указ в том числе нацелен на устранение регуляторных и административных барьеров для доступа на рынки, а также искусственно созданных преимуществ для субъектов квазигосударственного сектора. По мнению экономиста, Правительство понимает, что в некоторых секторах сложилась государственная монополия. И есть рынки, куда вход очень дорог. Поэтому он поддерживает настрой на дальнейшее исключение барьеров.

– Максимально будут «чис­титься» активы квазигоссектора, чтобы потом отдать их на приватизацию, чтобы больше было частной инициативы, а значит, больше конкуренции. А от конкуренции выигрывает потребитель: будут конкурент­ные цены и высокое качество, – говорит экономист. – Согласно указу, планируется обеспечить завершение массовой приватизации госактивов, обновить утвержденный перечень. К сожалению, есть секторы, где сам актив является единственным поставщиком услуг, например, водная или газовая сеть, канализация, теплоцентраль. И их невозможно приватизировать. Но есть неэффективные госмонополии, которые легче продать.

Рыночные тарифы и прозрачная господдержка

Еще один пункт Указа Президента касается оцифровки данных о землях сельскохозяйственного назначения. По словам Жаныбека Айгазина, это далеко идущие задачи, учитывая наше не слишком эффективное, несмотря на все субсидии, дотации и бюджетные кредиты, сельское хозяйство. Земля должна стать частью рыночного хозяйствования.

Президент поручил обеспечить практическое применение стимулирующей методологии тарифообразования в целях привлечения частных инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности сфер естественных монополий с контролем качества предоставляемых регулируемых услуг.

– Меня впечатлил аспект о поэтапном исключении кросс-субсидирования тарифов внутри и между отраслями экономики (услуги электроснабжения, водоснабжения и водоотведения), – говорит эксперт. – Тарифы – вообще больная тема. Ежегодно зимой случаются аварии по линии ЖКХ. Потому что тарифы не дают возможность накапливать средства для модернизации сетей, 70% которых изношены. Также у нас существует регулирование по некоторым социально значимым продуктам и товарам. Например, до сих пор регулируются предельные цены по «народным» маркам бензина и сжиженному газу. И цена на них в два раза ниже, чем в России, Узбекистане и Кыргызстане. То есть наша нефтегазовая промышленность субсидирует не только нашу, но еще и экономику соседних стран. Это нерыночно. Поэтому у владельцев НПЗ, ритейлеров и оптовиков нет стимула вкладывать инвестиции в модернизацию мощностей. Понимаю, это больно, но надо отказаться от регулирования цен.

Отдельный пункт – обеспечение прозрачного и равного доступа предпринимательства к мерам государственной поддержки. Речь идет о создании цифровой экосистемы с обеспечением предос­тавления мер господдержки по принципу «одного окна» и разработке эффективного механизма расчета и учета встречных обязательств бизнеса.

– У нас много провайдеров по линии господдержки. Теперь же будет «одно окно», где предприниматель сможет получить ту меру, которая ему необходима и которая более кастомизирована для него. Взамен же он должен взять на себя обязательства – по росту чистой прибыли, произ­водительности труда, по выходу на новые рынки, по расширению линейки продукции, – поясняет экономист.

Приветствует он и решение об открытии новых банков и повышении доступности банковских услуг для населения и субъектов предпринимательства. Это дополнительная конкуренция, а значит, лучший сервис.

Указом также вводится запрет на привлечение государственного финансирования из Национального фонда на нерыночных условиях для субъектов квазигосударственного сектора, за исключением проектов общестранового значения с получением в каждом случае прямого согласия Президента. Это будет сдерживать Правительство от искушения каждый раз прибегать к трансфертам из Нацфонда.

– За первые три месяца этого года траты из Нацфонда превысили поступления в него. Если такая тенденция сохранится, мы просто его «проедим». Правительству всегда легче взять из Нацфонда, чем стимулировать экономику на получение больших налоговых доходов. Поэтому тут нужны ограничения.

От слов – к делу

Финансист, основатель финансового телеграм-канала Finance.kz Андрей Чеботарев говорит о последовательных шагах Президента в части либерализации экономики.

– Президент не первый год заяв­ляет, что Казахстан – рыночная экономика, малая открытая экономика, о том, что у нас капитализм, и должна быть либерализация и приватизация, а не национализация, как думают иногда популисты. Поэтому это претворение в жизнь его слов. Мы документально закрепляем, что идем к рыночной экономике, к приватизации, что хотим быть успешными на открытом мировом рынке. Мы не государственная экономика. Мы стремимся к нормальному развитию, и это здорово, это четкий ясный ответ всем, кто регулярно кричит о том, что нужно закрутить гайки и государство должно владеть всем, – говорит Андрей Чеботарев.

Что касается конкретных шагов, то финансист выделяет два самых важных, на его взгляд. Первое – это создание Национального офиса по приватизации.

– У нас появляется одно ответственное за приватизацию лицо, которое будет формировать спис­ки. Я надеюсь, это будет человек, отдающий предпочтение фондовому рынку, чтобы приватизация крупных активов шла через IPO и продолжалась через SPO. Отлично, что это лицо будет в агентстве, неподконтрольном Правительству, – отмечает эксперт.

Второе, что ему импонирует в новом нормативно-правовом акте, это повышение самостоятельности, качества и независимости корпоративного управления акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и его дочерними и зависимыми компаниями.

О необходимости улучшения корпоративного управления мы говорим уже несколько лет. И хочется верить, что теперь будет больше прозрачности в их деятельности.