Будущее – за казахским языком

– Ты должен его знать, что за этим языком будущее в Казахстане, – многократно повторяла мама. – И если ты намерен связать свою жизнь с этой прекрасной страной, то ты, как и я, должен говорить на государственном языке. Нет такой страны в мире, где бы граждане не знали государственный язык, вне зависимости от того, какой человек национальности.

К слову, мама для меня – истинный пример патриотизма. Она родилась и выросла в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области. Часто рассказывала, что, несмотря на многоликий национальный состав, в селе уже в 70-х годах ХХ века казахский стал языком межнационального общения. Немцы, поляки, татары, иранцы, чеченцы, ингуши, греки, узбеки, украинцы, русские и другие свободно разговаривали между собой на казахском языке. Многие из них учились в казахской школе.

Я поступил в школу с русским языком обучения, но тоже свободно говорил на казахском со своими сверстниками и учителями. После окончания школы поступил в колледж, осознанно выбрав казахскую группу. Сейчас оканчиваю вуз, отточив свои знания настолько, что для меня не составляет труда переходить в общении с русского на казахский и наоборот.

Представителей различных этносов, свободно владеющих государственным языком, в стране становится все больше. Они не только в совершенстве знают язык и обычаи народа, но и активно популяризируют национальные ценности. Настоящими примерами патриотизма, а именно так я воспринимаю уважение к казахскому языку, для меня стали такие известные личности, как Максим Споткай, Геннадий Шиповских, Максим Рожин, Владислав Тен и Анна Шолгина, Ольга Спирина, внесшие огромный вклад не только в изучение казахского языка, но и в его популяризацию и распространение среди представителей других этносов Казахстана. Они на собственном примере показали, как расширились их возможности, а жизнь стала многогранней и насыщенней.

Знание языка помогло и мне. Я стал активистом колледжа, а потом и города, окунувшись в реализацию различных молодежных и волонтерских проектов, в том числе и по популяризации казахского языка. Я решил стать журналистом, а для репортера очень важно понимать собеседника. Если не знаешь язык в достаточной мере, то ограничиваешь себя в поиске информации. Рад, что круг моих друзей и спикеров не ограничен языковым барьером.

Не скрою, что порой где-то допускаю ошибки и обращаюсь за помощью. Делаю это без стес­нения, будучи уверенным, что мне помогут. Казахский язык продолжаю учить по сей день, расширяя знания и пополняя словарный запас. Без этого никак, это требование времени. Мама оказалась дальновидной.

Я член Ассамблеи народа Казахстана и уже через этот общест­венный институт занимаюсь популяризацией государственного языка. Недавно на очередной сессии АНК Глава государства акцентировал внимание на очень важном тезисе: казахский язык в скором времени должен стать языком межнацио­нального общения. Все казах­станцы обязаны укреп­лять наше единство, и лучшей основой для сплочения является государственный язык.

У казахов есть пословица «Ұлттың қуаты – тілінде», что означает «Мощь нации в ее языке». Лучше и не скажешь. Еще Абай Кунанбаев призывал к уважению и развитию казахского языка, считая его не только средством общения, но и основой культуры и идентичности народа.

Сохранение, развитие и продвижение казахского языка – приоритетные задачи, решение которых позволит нашей стране успешно двигаться вперед. Государственный язык, по моему твердому убеждению, должен стать важнейшим символом страны наряду с флагом, гербом и гимном. Уверен, что казахский уже в самое ближайшее время можно будет с уверенностью назвать языком межнационального общения. Стараюсь делать максимум для этого и призываю всех внести свой посильный вклад в это дело государственной значимости.