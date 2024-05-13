Мужчина с почкой свиньи умер в США

Мужчина скончался через два месяца после операции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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«Мужчина из Массачусетса, которому первому в мире была пересажена почка свиньи, умер. <...> Госпиталь сообщил о смерти Слэймана в субботу, спустя два месяца после того, как ему была проведена трансплантация», — говорится в публикации на сайте телеканала CBS News со ссылкой на госпиталь штата Массачусетс.

Признаков того, что мужчина скончался из-за операции, нет, отмечают в медицинском учреждении.

Первая в мире трансплантация генно-модифицированной почки свиньи человеку прошла 16 марта в госпитале Массачусетса. Почку животного подвергли 69 геномным изменениям, а операция по пересадке заняла четыре часа. Орган пересадили 62-летнему мужчине с заболеванием почки в финальной стадии. Его выписали из больницы через две недели после операции.