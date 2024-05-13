В суде определили вопросы для присяжных по делу Бишимбаева

На вопросы по вменяемым статьям ответят присяжные

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане завершается процесс по делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент Kazpravda.kz.

На скамье подсудимых – экс-министр Куандык Бишимбаев, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью и истязании гражданской жены, а также его родственник – Бахытжан Байжанов, обвиняемый в укрывательстве особо тяжкого преступления.

После завершения прений сторон, суд перешел к отбору вопросов в отсутствии присяжных заседателей.

Судья Айжан Кульбаева озвучила вопросы на открытом заседании.

По уголовному делу в отношении Бишимбаева в отношении истязания:

1. Доказано ли, что имело место, а именно 16 декабря 2022 года до 9 ноября 2023 года в марте, апреле, октябре 2023 года, а также летом 2023 года в Астане, Алматы, потерпевшей Нукеновой причинены физические страдания путем регулярного и неоднократного избиения в различные части тела и в голову, а также моральные страдания с унижением чести и достоинства?

2. Доказано ли, что эти деяния совершил Бишимбаев?

3. Виновен ли подсудимый Бишимбаев в совершении этого деяния?

4. Доказано ли, что потерпевшая Нукенова, с момента совместного проживания с подсудимым Бишимбаевым, перестала самостоятельно зарабатывать деньги, находилась в материально-зависимом положении от него?

Оглашение вопросов продолжается.

Присяжные удалятся в совещательную комнату для тайного голосвания. Ожидается оглашение вердикта колегии присяжных во главе с председательствующей судьей.