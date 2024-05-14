О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка

Общество
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Мурат Бактиярулы, общественный деятель, профессор

Для успешного проведения реформ необходимо, чтобы заработали законы

На третьем заседании Национального курултая в Атырау Глава государства поднял целый ряд актуальных социальных, экономичес­ких и политических проблем. Но их решение, по моему мнению, потребует изменений в законодательстве.

Президент открыто говорил о расточительстве, отсутствии высокой культуры экономного потребления света и воды. Что скрывать, проблема – на поверхнос­ти. Как ее искоренить? Нужно, чтобы тарифы отражали реальную стоимость потреб­ляемых ресурсов. Второе предложение – активизировать идеологическую работу с населением в этом контексте. Так, чтобы каждый казахстанец уже со школьной скамьи знал, что ресурсы не бесконечны и требуют бережливости.

Следующий вопрос – об отношении к нашим пресловутым казахским свадьбам и тоям. Многие наши соотечественники тратят на них миллионы, взятые в кредит или от продажи дома, машин и другого имущества. И зачастую такое происходит, чтобы было «не хуже, чем у других». Порой непонятна цель пышных кредитно-затратных мероприятий с 500–600 гостями, которые даже не знают друг друга. Но самое печальное, когда после таких затрат молодожены вскоре разводятся из-за бытовых проблем.­ Не лучше ли было на эти средства купить им квартиру, автомобиль и прочее необходимое для семьи имущество? С годами мы пришли к тому, что в каждом городе ресторанов и кафе стало в десять раз больше, чем стадио­нов, поликлиник, бассейнов и дворцов школьников.

Три года назад ограничения пандемии вроде бы притормозили проведение широких тоев. Однако сегодня воз и ныне там. И здесь можно было бы обратиться к опыту других стран. К примеру, в Узбекистане и Таджикистане проведение массовых праздничных мероприятий регулируется законом. Так, на свадьбы в Узбекистане нельзя приглашать более 200 гостей. Строго лимитировано и время проведения торжества. При нарушениях этих пунктов хозяин платит штрафы.

Помните, как годы назад казахстанцев едва приучили пристегиваться ремнем безопасности в автомобилях? Все же были против, но закон заработал, и пошли штрафы. Сейчас все уже по привычке пристегиваются.

Также согласен с мнением Президента, что пора уже прекратить очернять историю, судьбы людей, в частности, лидеров Алаша, участников Великой Отечественной войны и другие давно прошедшие события. Просто нужно понять: сколько бы ни критиковалось, сколько бы ни осуждалось – ничего изменить уже невозможно. Лучше извлечь уроки. Нефальсифицированная история предупреждает и учит не допус­кать ошибок предыдущих поколений. Поэтому нынешние пересуды в нашем обществе излишни.

Все предположения и гипотезы о Чингисхане тоже не ведут к чему-то полезному. Да, Чингисхан и его потомки оставили значительный след в истории государств на территории нашей Великой степи. Вот как раз об этом должны говорить историки, ученые, интеллигенция, преподаватели в вузах и журналисты.

Считаю некорректным осквернять память участников Второй мировой войны, которая затронула 80% казахского населения страны. Сейчас некоторые мыс­лители начали муссировать воп­рос, что казахи вообще не должны были участвовать в ней. Но поймите: историю не повернуть вспять. Сколько миллионов погиб­ли, сколько пропали без вести, сколько вернулись инвалидами... Мы обязаны чтить память и отдавать дань уважения героизму предков, которые ценою своих жизней и лишений победили фашизм. И здесь, повторюсь, надо извлекать лучшее и на примерах героев войны воспитывать новое поколение патриотов. А к 80-летию Победы специальная комиссия проработает документ о присвоении ряду отечест­венных орденов имен выдающихся казахстанцев.

Президент говорил и о мерах по пред­отвращению негативных тенденций в обществе – буллинга, лудомании, наркоторговли. Сейчас в Парламенте рассмат­ривается закон об ужесточении наказания к тем, кто занимается производством и распространением наркотического зелья. Считаю, таких преступников нужно приговаривать к самому жесткому наказанию.

Для борьбы с буллингом в школах нужно ограничить в социальных сетях доступ к материалам, демонстрирующим и подталкивающим к нему. Нужно блокировать, закрывать сайты, наказывать авторов негативного контента, владельцев интернет-ресурсов. У нас для этого есть все возможности. Смогли же специа­листы отсечь распространение порнографической информации, так надо действовать и здесь.

Важный вопрос – популяризация и статус государственного языка. Ежегодно в нашей стране открывается множест­во новых школ. Считаю, что они все должны быть казахскими. Но запретов на обучение другим языкам не будет. В пример приведу автора экономического чуда, превратившего сырьевую страну в передового экспортера высокотехнологичной продукции, – Премьер-минист­ра Малайзии Махатхира Мохамада. Он в свое время дал всем школам три года, чтобы они плавно перешли на малайский язык. В то время в стране все учились и разговаривали на китайском. Через три года государство финансировало только малайские школы. А учреж­дения образования на английском и китайском языках перешли на частное содержание. Те, кто не хотел учиться на государственном языке, на свои средства посещали частные школы. Сейчас в стране малайский – государственный, а английский – международный язык. Может быть, и в Казахстане использовать такую практику? Это, считаю, нормальное явление. Однако важно решать вопрос постепенно.

#реформы #Атырау #мнение #законодательство #Национальный курултай

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