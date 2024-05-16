В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги

Этот маршрут когда-то был очень популярным у шымкентцев и гостей города, старавшихся непременно проехать по нему из центра Шымкента в дендропарк, а оттуда отправиться в зоопарк и к рукотворному озеру Тулпар. Кстати, в те далекие времена это был едва ли не единственный способ быстро добраться до этих мест отдыха.

Все они появились практичес­ки одновременно и были пост­роены по инициативе Асанбая Аскарова, назначенного весной 1978 года первым секретарем Чимкентского обкома Компартии Казахстана.

Проектирование детской железной дороги, где все было чуть уменьшенным, рассчитанным на детей, но самым настоящим, не игрушечным, велось на общественных началах творческими группами из нескольких организаций. Объект, на котором в качестве машинис­тов, стрелочников, дежурных по станции «работали» городские школьники, был признан одним из самых лучших среди подобных в Советском Союзе.

Кстати, в то время фактически каждый крупный город имел свою детскую железную дорогу. Таковые, помимо Чимкента, были также в Семипалатинске, Целинограде и Караганде... И исправно служили делу профессиональной ориентации.

Кстати, в Шымкенте для детской железной дороги специально построили большой вантовый мост, тоннель длиной около 30 м, большие и почти как настоящие, оригинальные по своей архитектуре здания вокзалов. Обе станции детской «железки» проектировались группой специалистов Чимкентского института «Южгорсельпроект», предложивших построить их в национальном стиле.

Главный модуль, к примеру, изначально напоминал забавного верблюжонка. Проекты искусственных сооружений разработали специалисты института «Казгипрофосфор». За оригинальный проект авторский коллектив был выдвинут на соискание Ленинской премии.

Строительство детской железной дороги им. Г. Муратбаева началось в 1979 году, а торжественное открытие состоялось уже в мае 1980-го – в Международный год ребенка.

Узкоколейка вызвала бум у детей и подростков. Неудивительно, что в первый же год экс­плуатации, с мая по сентябрь, детская железная дорога перевезла 176 тыс. пассажиров! И это при том, что работала она только по выходным и праздничным дням.

Подвижной состав для детской дороги собирался по принципу «с миру по нитке». Один тепловоз ТУ2 был получен с Алма-Атинской ДЖД, другой доставили из Кентау, с горно-металлургического комбината «Ачполиметалл».

Протяженность железнодорожного полотна между двумя станциями – «Спортивная» и «Тулпар» – составляла 6,2 км. Дорога имела сложный рельеф – сразу за путепроводом, если двигаться от станции «Спортивная», начинался почти двухкилометровый затяжной подъем, к тому же колея на этом отрезке делала два крутых поворота.

Поезд, выходя из тоннеля, сразу попадал на мост вантовой конструкции. Благодаря такому разнообразию поездка вызывала восторг не только у самых маленьких путешественников, но и у пассажиров постарше. Увы, все это теперь останется в прошлом, ибо вопрос существования городской достопримечательности окончательно закрыт.

Об этом стало известно в минувшую субботу, когда аким Шымкента Габит Сыздыкбеков прошелся пешком по всей протяженности бывшей детской железной дороги. И ответом на вопрос о реанимации объекта, который неоднократно поднимался горожанами, стало сообщение о том, что власть намерена обустроить на месте «железки»… прогулочную зону.

По мнению акима города, она станет «одной из точек притяжения». В рамках проекта предусмотрено строительство беговой и велосипедной дорожек, а также нескольких воркаут-площадок.

Собственно, по маршруту аким города отправился, полагаю, не от избытка времени, а чтобы ни у кого не возникло даже сомнения, что строительство прогулочной зоны – единственно возможное и единственно верное решение.

По пути следования обращалось внимание на тот факт, что вдоль железнодорожного полотна уже выстроены частные дома, владельцы которых огородили свою территорию заборами, вплотную примыкающими к «железке», а это делает невозможным движение даже игрушечных узкоколейных вагончиков. Да и былого обзора для отдыхающих пассажиров не осталось… Заборы, заборы, кругом одни заборы да выглядывающие за ними крыши особняков.

Десятилетия назад узкая колея прокладывалась, по сути дела, в степи. Сейчас же она оказалась в плотном кольце жилой застройки. Бесконтрольность и попустительство местных влас­тей в прежние годы привели к тому, что во многих местах домостроения подступают к рельсам впритык!

Кто-то построил дом и хозяйственные постройки вплотную к колее, кто-то даже засыпал железнодорожное полотно гравием, сделав таким способом въезд к себе во двор, кто-то и вовсе перекрыл колею воротами. Так что опасности подстерегали бы сос­тав буквально за каждым поворотом! К тому же часть железной дороги была демонтирована при строительстве развязки Аргынбекова – Байдибек-би.

Думаю, отказ от реконструкции детской железной дороги многих местных жителей только обрадовал. Отныне они могут спать спокойно, будучи уверенными, что никто не заставит их переносить заборы, установленные за границами их владений, официально зафиксированными правоустанавливающими докумен­тами на землю.

– Неужели мы настолько обеднели, что не в состоянии возвратить детскую железную дорогу городу? – задается вопросом почетный гражданин Шымкента Клара Алипова. – Если все действительно так, то это печально. Я не могу сейчас судить о том, в каком состоянии находится экономика города. Но в любом случае отказ от детской железной дороги – потеря огромная. Особенно для детей и подростков. Я очень сожалею. Если найдется возможность ее восстановить, то мы, старшее поколение, были бы благодарны руководству. У меня взрослые внуки, я общаюсь со многими и ни от кого не слышала, что в городе не хватает тех же беговых дорожек. Скверы есть для этого, стадионы, парки, дендропарк... Не видела, чтобы там было столпотворение, и бедным горожанам приходилось бы возвращаться, «несолоно побегав»… Меня решение акимата отказаться от восстановления детской железной дороги настолько поражает, что нет слов.

– Нас уверяют, что невозможно изготовить соответствующих масштабов паровоз и вагоны, – вторит почетный гражданин Шымкента Валентина Куликова. – Якобы такие паровозы, вагоны, рельсы и прочие сегменты детской железной дороги уже давно не выпус­каются. Но детские дороги – это общемировая марка, которая, к счастью, еще не забыта. Если в Казахстане не выпускают, то, возможно, в России или Германии их производят, или где-то еще… Детская железная дорога – это украшение, изюминка города. Аттракцион и, возможно, для кого-то путевка в профессию.

Уже известно, что прогулочную зону городские власти намерены построить в рамках социальной ответственности бизнеса и открыть уже к 1 июня. То есть в темпе presto. В пресс-службе акимата Шымкента на вопрос, кто разрабатывал проект, скупо ответили, что «там не один разработчик». Нет и информации о стоимости объекта.

Все, что удалось узнать, так это длину прогулочной зоны, которая составит 5,7 км, и ширину – пять метров. Больше никаких сведений о проекте выяснить не удалось, не считая сообщения акима города, что станцию «Спортивная» и стоящие на ней вагоны обновят, сносить и убирать не будут. Планируют и реконструировать станцию «Тулпар».

К слову, на ремонт обеих станций 10 лет назад из городской казны выделяли 110 млн тенге, которые за два года успешно освоили. А вот суммы, необходимой на обновление подвижного состава, в городском бюджете так и не нашлось, хотя управление ЖКХ несколько лет подряд подавало соответствующие заявки, оставшиеся без внимания.

Разумеется, многолетнее бездействие детской железной дороги привлекло-таки внимание. Правда, не городских властей, а злоумышленников. Несколько лет назад они, не таясь, открыто, средь бела дня с помощью специальной техники демонтировали рельсы и шпалы.

Чтобы не возникло ненужных вопросов, мародеры работали в желтых жилетах, какие носят в городе сотрудники коммунальных предприятий, занимающихся благоустройством. Расчет охотников за черным металлом оказался почти верным: жители подумали, что наконец-то чиновники решили привести в порядок и взялись за реконструкцию железнодорожного полотна.

Лишь самые внимательные, приглядевшись к работе бригады, почувствовали: что-то здесь не так. Рабочие крушили рельсы, срывали шпалы, все это грузили на машину и увозили в неизвестном направлении. Стало ясно: происходящее не имеет ничего общего с ремонтом.

Позвонили в полицию, попросив выяснить, что, собственно, происходит на детской железной дороге. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, успевших демонтировать и вывезти около километра стальных рельсов и шпал на пересечении улиц Рыскулова и Казиева.

Совершенно очевидно, что несогласованные действия чиновников, а как еще можно назвать выделение средств на ремонт станций и отказ в финансировании обновления подвижного состава, завели детскую железную дорогу в тупик, поставив крест на самом ее существовании.

Между тем далеко не каждый областной центр имеет у себя такой детский развлекательный комплекс, к тому же всегда служивший основой профориентации подростков, еще в школьные годы получавших здесь первые навыки управления железнодорожным подвижным составом.