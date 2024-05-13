Главы МИД стран ШОС встретятся в Астане в конце мая

21 мая в Астане под председательством заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС, генеральный секретарь ШОС и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

В ходе заседания планируется рассмотрение хода подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, который состоится в текущем году в Астане.

Главы делегаций обменяются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в рамках ШОС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

На заседании планируется подписание ряда решений, касающихся итоговых документов предстоящего саммита Организации, а также принятие информационного сообщения.