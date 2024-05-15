Ни проехать, ни пройти

Общество
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Елена Левкович, Астана

Кто спорит: городские дороги, тем более в мегаполисе, теряют вид и «проходимость» достаточно быстро. А учитывая климатичес­кие особенности столицы, срок службы наверняка изживает себя еще быстрее.

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И все же каждую весну, когда городские службы приступают к ремонту дорожного полотна, автомобилисты готовы выть на луну и запрещающие проезд знаки. Потому что начинается транспорт­ный коллапс.

На сегодня в Астане активно идет починка дорог. И если пару закрытых полос еще можно пережить и перестоять в пробках, то вот, например, в минувшие выходные сразу несколько основных проезжих частей были закрыты наглухо. В том чис­ле мост «Архар» и проспект Сарайшык – одни из главных транспортных артерий города. На мосту и до этого велись работы, о которых предупреждали заранее, но худо-бедно атомобильный ручеек тек. А в выходные иссяк...

Не нормализовался поток толком и во вторник – обитающие в Алматинском районе жители уже с утра встряли в длиннющей пробке, «закупорившей» в том числе площадь Независимости. Чтобы вы понимали: от перекрестка улиц Нурмагамбетова и Нажимеденова до района Молодежки я лично добиралась ровно час! То есть чуть больше семи километров – буквально ползком...

При этом люди вопрошают: почему же ремонтируются одни и те же улицы? Тот же Сарайшык? С этим вопросом мы обратились в управление транс­порта и развития дорожно-транспортной инф­раструктуры города Астаны, где категорически не согласны с видением горожан.

– На одних и тех же участках мы не работаем. В настоящее время по улице Сарайшык на участке от проспекта Туран до улицы Туркестан ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна. Ранее работы на данном участке проводились аж в 2010 году. В 2022 году проводились работы по замене асфальтного покрытия на мосту «Архар» на участке от проспекта Момышулы до проспекта Мангилик Ел. Сейчас на этом мосту ведутся работы по ремонту и замене четырех деформационных швов. В 2023 году проводились работы по ремонту правосторонних съездов с транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык. Транспортная развязка – это отдельное сооружение, ремонт которого проводится поэтапно, и этот участок в последний раз ремонтировали тоже 14 лет назад, – прокомментировали в тамошней пресс-службе.

Вроде все логично, только людям от этого не легче: добираться обходными путями – никаких нервов не хватит. И на этом фоне хочется затронуть еще один момент: ремонтируют все же в основном главные улицы, а вот мелкие проезды и улочки остаются дырявыми по несколько лет.

Вот, например, улица Акын Сара – ну смотреть же страшно! А идти еще страшнее, особенно в гололедицу.

– Эта улица – проектный участок с проблемным подрядчиком, – сообщили в профильном управлении, не конкретизировав, что это значит. Но слово «проблемный» как бы уже дает понимание, что вскорости ждать качественного покрытия тут не приходится.

Есть еще и такой нюанс: не все дороги подлежат ремонту со стороны городской администрации – внутриквартальная территория находится в компетенции районных акиматов. Как, например, в микрорайоне «Жастар» проезд к детскому саду «Байтерек» и школе № 27. В акимате района «Байконыр» уверили: «В текущем году планируем проводить ремонт асфальтобетонного покрытия на данном внутриквартальном участке». Хорошо бы точно в этом – до следующего года асфальт может расползтись окончательно…

#Астана #дороги #пробки #асфальт #ремонт дорог

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