Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
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При этом спортсменки вошли в число призеров в отдельных упражнениях
Представительницы команды Казахстана по художественной гимнастике Эрика Жайлауова и Милана Парфилова успешно выступили на международном турнире в Португалии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В индивидуальном многоборье Парфилова заняла пятое место, а Жайлауова – седьмое.
При этом спортсменки вошли в число призеров в отдельных упражнениях. В частности, Милана Парфилова завоевала серебряную медаль в упражнении с обручем и "бронзу" в упражнении с лентой.
Эрика Жайлауова стала второй в упражнении с мячом, а в упражнении с обручем она заняла четвертое место, отметили в НОК.