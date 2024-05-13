Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии

При этом спортсменки вошли в число призеров в отдельных упражнениях

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительницы команды Казахстана по художественной гимнастике Эрика Жайлауова и Милана Парфилова успешно выступили на международном турнире в Португалии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В индивидуальном многоборье Парфилова заняла пятое место, а Жайлауова – седьмое.

При этом спортсменки вошли в число призеров в отдельных упражнениях. В частности, Милана Парфилова завоевала серебряную медаль в упражнении с обручем и "бронзу" в упражнении с лентой.

Эрика Жайлауова стала второй в упражнении с мячом, а в упражнении с обручем она заняла четвертое место, отметили в НОК.