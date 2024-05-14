Брачные игры по-итальянски

На многие вопросы, касающиеся взаимоотношений супругов, искали ответы зрители на недавней премьере оперы-буффа «Колокольчик, или Брачная ночь аптекаря» в театре «Астана Опера».

Одноактный оперный шедевр Гаэтано Доницетти о ночных похождениях пожилого новоис­печенного супруга обрел популярность в разных странах мира благодаря своей интригующей сюжетной линии. Лаконичное произведение, написанное выдающимся итальянским композитором на собственное либретто в 1836 году, раскрывает тему романтических и семейных взаимо­отношений с неожиданной стороны и потому за несколько столетий не утратило своей актуальности.

Слушатели Международной оперной академии Astana Opera под руководством режиссера Николая Куликова не побоялись «замахнуться» на знаменитый комедийный сюжет о том, как колокольчик в руках молодого ловеласа может испортить жизнь пожилого мужа. Первый профессиональный вызов молодые и перспективные вокалисты приняли с достоинством. Благодаря их стараниям на сцене Камерного зала имени Куляш Байсеитовой ожила старинная незамысловатая история старого аптекаря, его молодой красивой супруги и влюбленного в нее кузена.

Сюжет спектакля прост и забавен: почтенному аптекарю Аннибале и его молодой жене, красавице Серафине, предстоит брачная ночь. Но провинившийся перед возлюбленной Энрико задумывает помешать аптекарю войти в спальню к жене. Он неус­танно звонит в колокольчик и приходит в аптеку в различных обличьях, разыгрывая соперника с небывалой изобретательностью.

Исполнительный директор Международной оперной академии Astana Opera Айсулу Тани считает, что молодые артисты прекрасно справились со своими партиями. Они получили полезный профессиональный опыт, и впереди у них большой творческий путь.

– Бессмертную оперу Чайковского «Иоланта» мы ставили в Большом зале театра «Астана Опера». Наша следующая постановка – опера Доницетти «Колокольчик» – новое направление для молодых солистов. Конечно же, есть различия и нюансы выступ­лений в Камерном или Большом зале, – констатировала она.

Многие меломаны полюбили этот шедевр за легкость и веселость.

По задумке режиссера Николая Куликова спектакль показан в формате уличного театра. Отсюда и особая фарсовая атмосфера, разбеленный грим на лицах артистов, передвижения по стуль­ям в манере Чарли Чаплина, изящные наряды из жаккарда и парчи, которые считались неотъем­лемой частью зрелищных видов искусства. Репетиционный процесс запомнился всем творческим поиском.

– Основной акцент был на том, чтобы попробовать возродить в современной трактовке старинный формат уличного театра. Мы хотели поэкспериментировать и соединить несколько направлений искусства в одной опере. Здесь очень важен момент синтеза. У нас превалирующим было актерское мастерство, но также присутствуют элементы клоунады, цирка и даже немного акробатики, – пояснил режиссер.

Два состава исполнителей главных партий – Валерий Селиванов, Юрица Юрасич Капун, Бекулан Ерболатулы, Фируза Рахметова, Анастасия Ремескова, Нурсултан Ануарбек, Мерей Кадырханов – с первых нот покорили публику своими чарующими голосами. Немалая заслуга в этом опытных преподавателей и коучей Международной академии Astana Opera.

– Партия Серафины сложна и многогранна. В ней нужно было передать большой спектр эмоций. Надеюсь, что мне эта роль удалась, – говорит Фируза Рахметова.

Филигранное звучание оркест­ра не уступало высокому уровню постановки.

– Это уже третья опера Доницетти в афише «Астана Опера». «Колокольчик, или Брачная ночь аптекаря» мы исполняем в рамках проекта Театр Piccolo с солистами. Доницетти – замечательный драматург, и сюжетная линия этой оперы завлекает зрителя, не отпуская его внимание ни на минуту, – подытожил дирижер Руслан Баймурзин.

В театре сообщили, что одна из самых известных опер в мире исполняется всеми театрами в сокращенном варианте. И теперь с гордостью можно сказать, что полная версия в сопровождении оркестра представлена только в «Астана Опера».