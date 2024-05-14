Брачные игры по-итальянски

Культура
5
Дана Аменова

Нельзя начинать семейную жизнь с обмана

фото Игоря Бургандинова

На многие вопросы, касающиеся взаимоотношений супругов, искали ответы зрители на недавней премьере оперы-буффа «Колокольчик, или Брачная ночь аптекаря» в театре «Астана Опера».

Одноактный оперный шедевр Гаэтано Доницетти о ночных похождениях пожилого новоис­печенного супруга обрел популярность в разных странах мира благодаря своей интригующей сюжетной линии. Лаконичное произведение, написанное выдающимся итальянским композитором на собственное либретто в 1836 году, раскрывает тему романтических и семейных взаимо­отношений с неожиданной стороны и потому за несколько столетий не утратило своей актуальности.

Слушатели Международной оперной академии Astana Opera под руководством режиссера Николая Куликова не побоялись «замахнуться» на знаменитый комедийный сюжет о том, как колокольчик в руках молодого ловеласа может испортить жизнь пожилого мужа. Первый профессиональный вызов молодые и перспективные вокалисты приняли с достоинством. Благодаря их стараниям на сцене Камерного зала имени Куляш Байсеитовой ожила старинная незамысловатая история старого аптекаря, его молодой красивой супруги и влюбленного в нее кузена.

Сюжет спектакля прост и забавен: почтенному аптекарю Аннибале и его молодой жене, красавице Серафине, предстоит брачная ночь. Но провинившийся перед возлюбленной Энрико задумывает помешать аптекарю войти в спальню к жене. Он неус­танно звонит в колокольчик и приходит в аптеку в различных обличьях, разыгрывая соперника с небывалой изобретательностью.

Исполнительный директор Международной оперной академии Astana Opera Айсулу Тани считает, что молодые артисты прекрасно справились со своими партиями. Они получили полезный профессиональный опыт, и впереди у них большой творческий путь.

– Бессмертную оперу Чайковского «Иоланта» мы ставили в Большом зале театра «Астана Опера». Наша следующая постановка – опера Доницетти «Колокольчик» – новое направление для молодых солистов. Конечно же, есть различия и нюансы выступ­лений в Камерном или Большом зале, – констатировала она.

Многие меломаны полюбили этот шедевр за легкость и веселость.

По задумке режиссера Николая Куликова спектакль показан в формате уличного театра. Отсюда и особая фарсовая атмосфера, разбеленный грим на лицах артистов, передвижения по стуль­ям в манере Чарли Чаплина, изящные наряды из жаккарда и парчи, которые считались неотъем­лемой частью зрелищных видов искусства. Репетиционный процесс запомнился всем творческим поиском.

– Основной акцент был на том, чтобы попробовать возродить в современной трактовке старинный формат уличного театра. Мы хотели поэкспериментировать и соединить несколько направлений искусства в одной опере. Здесь очень важен момент синтеза. У нас превалирующим было актерское мастерство, но также присутствуют элементы клоунады, цирка и даже немного акробатики, – пояснил режиссер.

Два состава исполнителей главных партий – Валерий Селиванов, Юрица Юрасич Капун, Бекулан Ерболатулы, Фируза Рахметова, Анастасия Ремескова, Нурсултан Ануарбек, Мерей Кадырханов – с первых нот покорили публику своими чарующими голосами. Немалая заслуга в этом опытных преподавателей и коучей Международной академии Astana Opera.

– Партия Серафины сложна и многогранна. В ней нужно было передать большой спектр эмоций. Надеюсь, что мне эта роль удалась, – говорит Фируза Рахметова.

Филигранное звучание оркест­ра не уступало высокому уровню постановки.

– Это уже третья опера Доницетти в афише «Астана Опера». «Колокольчик, или Брачная ночь аптекаря» мы исполняем в рамках проекта Театр Piccolo с солистами. Доницетти – замечательный драматург, и сюжетная линия этой оперы завлекает зрителя, не отпуская его внимание ни на минуту, – подытожил дирижер Руслан Баймурзин.

В театре сообщили, что одна из самых известных опер в мире исполняется всеми театрами в сокращенном варианте. И теперь с гордостью можно сказать, что полная версия в сопровождении оркестра представлена только в «Астана Опера».

#культура #театр #спектакль #Астана Опера #Доницетти

Популярное

Все
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
В суде определили вопросы для присяжных по делу Бишимбаева
Решение по ценам и объемам продаж бензина и дизеля пояснили в Минэнерго
Пик паводка ожидается в Атырау
Сотни армейцев перебросят для защиты Сарайшыка от наводнения
Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Почти млн кубометров воды из Узбекистана получит Казахстан в поливной период
Не менее 311 человек стали жертвами наводнений в Афганистане
Дым от лесных пожаров в Канаде дошел до США
Трудоустроиться в пострадавших от паводков регионах предлагают безработным казахстанцам
Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
Разыскиваемого 20 лет иностранца поймали в Астане
Парады фонарей проходят в Сеуле
Список профессий для упрощенного получения ВНЖ расширили в Казахстане
Мясо без ветконтроля продавали в Астане
Почти 6 млрд тенге выделили на иммунизацию детей в Казахстане
Какая погода ждет казахстанцев 14-16 мая
Смертельный пожар в «Семей орманы»: суд вынес приговор
Яблони, сирень и тюльпаны зацвели в Астане
Развитие туризма обсудят в правительстве
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Токаев: Место для подвигов есть и в мирное время
Подвигу казахстанцев посвящается...
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
Казахстан и Турция будут сотрудничать в области перевозок комбинированных грузов
Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности
Страны СНГ будут сотрудничать в области санитарно-эпидемиологической безопасности
Президент утвердил поправки в закон по вопросам науки и образования
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Легенда дзюдо Сёхэй Оно проведет мастер-классы в Казахстане
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО

Читайте также

Редкие рукописи XIX-XX веков обнаружили в мечети Семея
Сборник казахских народных сказок на татарском языке презен…
Автобусы с изображением Димаша Кудайбергена появились в Бра…
Новинки кино: какие казахстанские фильмы покажут в кинотеат…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]