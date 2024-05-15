Героями стали в двадцать лет

Клим родом из Малоубинки

Ордена и медали, фотографии, грамоты, воспоминания, наградные листы… Музейная экспозиция дает общее представление о военном времени, а вот в фондовом хранилище собраны документы о конкретных судьбах. По словам научного сотрудника Зинаиды Надыкто, всего из Восточного Казахстана на фронт ушли 200 тыс. человек. И до сих пор появляются новые сведения о тех, кто не вернулся, кого считали пропавшим без вес­ти. Эта работа продолжается из года в год, причем часто именно отдельные эпизоды позволяют прочувствовать накал времени.

– У нас собраны материалы о пятерых героях войны, которые родились в 1924 году, – рассказала научный сотрудник. – Это Алексей Чернов, Клим Клиновицкий, Александр Капорин, Владимир Колесников, Матвей Дмитриев. У них столетний юбилей, и это лучший повод вспомнить об их подвигах.

В экспозиции представлена фотография 20-летнего Клима Клиновицкого

Из пятерки храбрецов звания Героя и «Золотой Звезды» посмертно удостоен Клим Клиновицкий. На его малой родине в селе Малоубинка Глубоковского района в честь солдата названа центральная улица. Парень из простой крестьянской семьи, с подростковых лет в колхозе. На фронт ушел, едва исполнилось 18. Был командиром пулеметного расчета 52-го гвардейского кавалерийского полка. Прошел 1-й и 2-й Белорусские фронты, Юго-Западный, Цент­ральный. Погиб 20-летним во время Люблин-Брестской нас­тупательной операции.

В музее хранятся воспоминания гвардии сержанта Гутова о переплете, в который угодила конница под командованием старшего лейтенанта Байсултана Орузбаева. Дело было 26 июля 1944 года возле польского села Вильколаз. Офицеру-казахстанцу был дан приказ прорваться в тыл врага, перерезать путь к отступ­лению и уничтожить. Между тем гитлеровцы имели огромное преимущество в живой силе и технике. Но это сегодня можно задаться вопросом о целесооб­разности такого задания, а в годы войны никто не рассуждал – задание выполняли.

Первый натиск подразделения Орузбаева действительно принес успех за счет внезапности. Однако противник быстро соб­рался и начал сжимать вокруг красноармейцев кольцо. «Выйти можно было, лишь пробившись с боем в южном направлении, так как с севера и востока на нас наседали крупные силы врага, – рассказал очевидец. – Вот тут и показал себя пулеметный расчет уроженца Восточно-Казахстанской области гвардии сержанта Клима Клиновицкого».

Пулеметный расчет – это пять-шесть бойцов: наблюдатель-дальномерщик, наводчик, помощник наводчика, два подносчика пат­ронов, ездовой. Если из строя выбывал командир расчета, его заменял наводчик. У нашего земляка вышло все иначе: он один заменил всю боевую единицу.

Как рассказал сержант Гутов, кавалеристов преследовали две роты гитлеровцев. Против них, прикрывая отход подразделения, встал пулеметный расчет Клиновицкого. Он отбил одну атаку, другую. Как только цепь гитлеровцев вновь поднялась, бросил гранату. «Во время неравного боя погиб весь расчет сержанта Клиновицкого, – говорится в воспоминаниях. – Сам он был тяжело ранен».

Боец в третий раз отбросил врага. Тогда на него двинулись четыре танка и под их прикрытием около 60 автоматчиков. Солдат стрелял прицельно, короткими очередями, экономя патроны. Стрелял, пока не закончились бое­припасы. Когда пулемет умолк, Клим взял по связке противотанковых гранат и пополз навстречу машинам. Раздался взрыв, один танк загорелся. «Своими герои­ческими действиями гвардии сержант Клиновицкий обеспечил выход эскадрона из окружения, уничтожив свыше 210 фашистских солдат и офицеров и один танк противника, – говорится в архив­ном документе. – Вскоре части Красной армии заняли польский город Вильколаз».

Форсировали, прикрывали, освобождали

Примерно так же начиналась биография парня из Тавричес­кого района Владимира Колесникова. Работал на шахте, был призван в 18 лет. В 1944-м, то есть в 20 лет, стал командиром боевой единицы – самоходной артиллерийской установки СУ-76 в

958-м артполку на 3-м Белорусском фронте. 16 августа 1944 года во время боев в районе литовского поселка Жвиргждайчяй лейтенант Колесников уничтожил 10 танков, два штурмовых орудия, семь бронетранспортеров и около 370 вражеских солдат и офицеров. На следующий день он одним из первых вышел к границе с Восточной Пруссией и установил красный флаг. В марте 1945-го за мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение Литвы, Владимиру Колесникову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением «Золотой Звезды» и ордена Ленина.

Восточноказахстанец Владимир Колесников получил звание Героя за освобождение Прибалтики

После войны стал кадровым военным, служил командиром танкового батальона.

– Мы также рассказываем об Александре Емельяновиче Капорине, – продолжает научный сотрудник. – Он полный кавалер ордена Славы. Был артиллерис­том, воевал на Воронежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Орден Славы 3-й степени ему вручили за бой, где он подавил четыре пулемета противника. Орденом Славы 2-й степени – за бои на реке Одер, 1-й степени – за сражения на территории Чехословакии. Среди боевых наград у него и орден Красной Звезды.

Уже в годы независимого Казахстана, на 60-летие Победы, Александр Капорин был удос­тоен звания Халық Қаһарманы с вручением «Золотой Звезды». Спустя четыре года в родной для ветерана Шемонаихе ему установили бюст в большом мемориальном комплексе.

Ветераны Великой Отечественной войны, справа – полный кавалер ордена Славы Матвей Дмитриев

Еще одно имя – Матвей Дмитриев. Вырос в селе Верхуба Шемонаихинского района. На фронт ушел в 18 лет. Попал в 137-й арт­полк 70-й гвардейской стрелковой дивизии. Как заметила историк, в этом подразделении сражалось много восточноказахстанцев. Дмитриев начинал боевой путь на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу.

В августе 1944-го под польским городом Кросно 20-летний боец со своим расчетом уничтожил несколько вражеских пулеметов и десятки автоматчиков. За храб­рость был представлен к ордену Славы 3-й степени. В феврале 1945-го в районе польского города Бельско-Бяла быстро привел орудие в боевую готовность, уничтожил два пулемета, остановил натиск противника. Был отмечен орденом Славы 2-й степени. Пока наградные документы ходили по инстанциям, Матвей при форсировании реки Опава умело высадился на противоположный берег и прикрыл огнем советские части. Его вновь представили к ордену Славы 2-й степени.

– Приказами по 38-й армии минометчика наградили двумя орденами Славы 2-й степени, – рассказала любопытную деталь историк. – Но в 1955 году Указом Президиума Верховного Совета СССР одну награду заменили на орден Славы 1-й степени. И Матвей Иванович стал полным кавалером.

Отважный фронтовик, вернувшись с войны, поселился в Усть-Каменогорске и всю жизнь проработал на свинцово-цинковом комбинате.