Сенатор поддержала законодательный запрет на вейпы в Казахстане

Поправки в закон о здравоохранении направлен на принятие системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ, сказала депутат Нурия Ниязова, передает Kazpravda.kz

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- Наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

Данным законом установлен запрет на продажу и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.

Основная причина введения запрета — это популярность вейпов среди подростков, электронная сигарета практически не выпускается из рук, что способствует более частому вдыханию паров с токсичным веществом.

Закон направлен на реализацию поручений президента Казахстана по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ.

Электронные сигареты очень вредны для здоровья, потому что в них есть неизвестные химические вещества и значительное количество никотина. От этого страдают дыхательная, сердечно-сосудистая, желудочно-кишечная системы, также вейпы вызывают бесплодие.

Несмотря на поступления в бюджет, от реализации данной продукции, Сенат парламента Республики Казахстан одобрил закон, выступая за запрет, так как вейпы оказывают влияние на здоровье народа.