Уровень воды снизился в реке Урал

Власти Оренбургской области надеются, что пик весеннего половодья в регионе пройден, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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«Очень на это надеемся, потому что река Сакмара со вчерашних суток стоит, не прирастает. У нас половодье не только по Уралу, ещё много других рек, и все они в этом году водоносны. Если говорить про Сакмару, которая проснулась совсем недавно и всю прошлую неделю росла, то сегодня она остановилась», - рассказали в пресс-службе правительства региона, отвечая на вопрос, пройден ли пик половодья в Оренбуржье.

По информации правительства региона на утро 22 апреля, в Орске уровень воды в реке Урал за сутки снизился на 16 см и составил 494 см. В Оренбурге - на 65 см и составил 941 см, в Илеке - на 3 см, составил 906 см.

Уровень воды на реке Сакмара у Татарской Каргалы за сутки снизился на 7 см и достиг 870 см, не превышая опасной отметки.

В регионе подтоплены более 12,3 тыс. домов и 19,7 тыс. приусадебных участков.

Ранее стало известно, что в ЗКО прибыли спасатели из Астаны и 5 областей.