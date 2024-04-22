Большая вода: В ЗКО прибыли спасатели из Астаны и 5 областей

Работы идут круглосуточно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

По данным МЧС, в реке Жайык в Уральске уровень воды поднялся на 8 сантиметров и составляет 858 сантиметров.

Спасатели возводили и усиливали дамбы, а также обустраивали временные земляные насыпи.

На подтопленных дачных территориях заблаговременно эвакуировано 1376 человек, они были размещены в пунктах временного размещения. Всего в таких пунктах находятся 1497 человек. Остальные граждане остановились у своих родственников.

Вблизи Уральска из зон подтопления эвакуированы более 60 жителей дачных участков на металлических плавсредствах. Это те жители, которые отказались покидать свои дома, несмотря на предупреждения спасателей.

ДЧС-ники спасли более 100 собак и кошек из дачной зоны.

Из-за сложной паводковой ситуации в ЗКО прибыли дополнительные силы и средства - с города Астана, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской и области Абай.

«Если днём проводилась эвакуация оставшихся людей в дачных массивах, то на данный момент они проделывают работы по дополнительному берегоукреплению наполняя и укладывая мешки с инертными материалами», - говорится в сообщении.

В Теректинском районе ЗКО спасателями и местным медицинским работником был спасен человек. Спасатели оказали ему первую помощь и передали его сотрудникам скорой помощи.