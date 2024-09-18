Утверждена форма бюллетеня для голосования 6 октября

ЦКР держит на контроле вопросы готовности участков для голосования и обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью

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На повестку второго заседания ЦКР под председательством главы Цент­ральной комиссии референдума Нурлана Абдирова были вынесены следующие вопросы: обеспечение условий для лиц с инвалиднос­тью; работа местных исполнительных органов по подготовке к дню голосования; изготовление бюллетеней; порядок голосования на республиканском референдуме; аккредитация наблюдателей международной организации и иностранных государств.

В заседании приняли участие члены ЦКР, представители министерств иностранных дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, внутренних дел. В режиме видео­конференцсвязи – председатели и члены всех территориальных комиссий референдума, руководители аппаратов акимов регионов.

Создание оптимальных условий для обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью является безусловным приоритетом деятельности ЦКР. Как напомнила член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова, еще на первом заседании ЦКР 3 сентября было принято постановление об обеспечении условий для лиц с инвалидностью в ходе нынешней кампании.

– Согласно данному постановлению, местным исполнительным органам поручено принять необходимые меры по обеспечению на участках референдума условий лицам с инвалидностью. Инструкция по оснащению помещений для голосования предусматривает ряд обязательных мер по обеспечению физической доступности помещений, установке тактильных указателей, специальных кабин для голосования, компьютеров с наушниками, луп и так далее. К мониторингу готовности участков привлекаются представители неправительственных организаций, – сообщила Анастасия Щегорцова.

13 сентября состоялось расширенное заседание Рабочей группы при ЦИК РК по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. На нем, в частности, были рассмотрены аспекты работы по заполнению «Карты доступности» объектов, а также рекомендации членов рабочей группы относительно улучшения мер по обеспечению лиц с инвалидностью при голосовании.

В рамках подготовки референдума 18–19 сентября пройдет двухдневный обучающий онлайн-тренинг по вопросам избирательных прав и потребностей лиц с инвалидностью для представителей комиссий референдума и работников акиматов, курирующих социальные вопросы.

– Тренинг проводится совместно с нашим постоянным партнером – общественным объединением «Ассоциа­ция женщин с инвалидностью «Шырак» при поддержке Офиса программ ОБСЕ, – добавила спикер.

Выступление коллеги дополнила член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина.

– Среди полномочий комиссии – подготовка примерной сметы расходов на подготовку и проведение республиканского референдума, – сообщила Сабила Мустафина. – Когда ее разрабатывали, приняли следующее решение: если в стране всего 2 359 инвалидов по зрению, способных прочесть шрифт Брайля, то нет необходимости заказывать 10 327 трафаретов для обеспечения ими всех избирательных участков по республике.

Такой подход позволит значительно сократить траты: если прежде на производство бюллетеней со шрифтом Брайля тратилось 13,1 млн тенге, то в этот раз данная статья расходов составит 2,9 млн тенге.

Как отметил председатель ЦКР Нурлан Абдиров, переходя к следующему вопросу повестки дня, с 9 сентября начались инспекционные поездки комиссии по регионам. До 3 октября планируется посетить все области. Цель – не только проконтролировать ход подготовки к референдуму, но и оказать методическую и практическую помощь территориальным органам референдума.

На сегодняшний день посещено семь регионов – это Акмолинская, Атырау­ская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская, Туркестанская области и Шымкент. В ходе поездок дана оценка качеству обучения членов ТКР и его организации, сделан акцент на практические кейсы при проведении голосования.

В соответствии с учебными планами и графиками завершено обучение всех 1 722 членов территориальных комиссий референдума. Со 2 по 15 сентября прошли обучение председатели, заместители председателей, секретари участковых комиссий референдума. На сегодняшний день обучены все 30 981 человек руководящего состава участковых комиссий референдума. С 16 сентября по 5 октября планируется обучение членов УКР – это 37 346 человек.

О проводимой работе по формированию списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, материально-техническому оснащению участков для голосования, обеспечению условий для лиц с инвалидностью, доложили руководители аппаратов акиматов всех областей и городов республиканского значения.

Обращаясь к представителям местных исполнительных органов, глава ЦКР подчеркнул, что необходимо держать на контроле вопросы готовности участков ко дню голосования, а также обеспечить все условия для лиц с инвалидностью.

По третьему вопросу заседания выступила член ЦКР Сабила Мустафина. Она представила проект формы и текста бюллетеня для голосования на предстоящем референдуме. Документ двуязычный – вопрос и варианты ответов на него изложены на казахском и русском языках.

Вопрос сформулирован следующим образом: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» (на государственном языке: «Сіз Қазақстанда атом электр станциясын салуға келісесіз бе?»). Вариантов ответа два: «Да, согласен (-на)» или «Нет, не согласен (-на)». Голосующий ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который голосует.

Согласно представленным сведениям и отчетам акиматов областей, городов Астана, Алматы, Шымкент, по Казахстану в списки имеющих право проголосовать на референдуме включены 12 244 683 гражданина. Бюллетеней будет изготовлено на 1% больше, чем общее число избирателей. Они будут доставлены участковым комиссиям референдума не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до голосования.

Председатель ЦКР особо подчеркнул необходимость обеспечения людей с нарушениями зрения возможностью голосовать. Для этого на каждый участок готовится и доставляется трафарет (без шрифта Брайля) и аудиоверсия бюллетеня. Кроме того, трафареты, выполненные шрифтом Брайля, будут доступны на тех участках, где будут голосовать граждане, знающие такой шрифт. Соответствующие сведения сформированы территориальными комиссиями референдума на основании данных местных исполнительных органов по каждому региону.

О порядке голосования на респуб­ликанском референдуме доложил заместитель председателя ЦКР Константин Петров. Он сообщил, что с 20 сентября граждане смогут обратиться на участок референдума и проверить свое включение в список голосующих и корректность указанных данных. С этого же дня и до 18.00 часов 5 октября у граждан, которые планируют выезд за пределы региона проживания, есть возможность в участковой комиссии референдума по месту своего включения в список получить открепительное удостоверение.

Оно дает право проголосовать на любом участке в других населенных пунктах. Открепительное удостоверение не выдается гражданам, желающим проголосовать на другом участке в пределах одного населенного пункта. Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются, дубликаты не выдаются.

В случае болезни или ухода за больным родственником можно обратиться в участковую комиссию с заявлением о голосовании на дому.

У граждан, не имеющих регистрации и по этой причине не попавших в список ни на одном участке, будет возможность в день голосования зарегистрироваться на участке референдума и проголосовать на нем. Для реализации данных алгоритмов ЦКР совместно с МЦРИАП и МВД разработаны два соответствующих онлайн-сервиса – проверка сведений по месту регистрации граждан (будет работать на 4 622 участках) и регистрация граж­дан по адресам участков референдума (будет работать на 196 участках).

Голосование будет проходить на 10 327 участках референдума: 9 709 – по месту регистрации граждан, 618 – в местах временного пребывания граж­дан, включая 78 участков при представительствах РК в 63 иностранных государствах.

Константин Петров отдельно напомнил, что проголосовать на референдуме можно только лично.

– Передача права голоса недопустима, каждый должен прийти на участок референдума, предъявить удостоверение личности или паспорт, можно их элект­ронный вариант, получить бюллетень и проголосовать. Передача голоса, как и голосование за других лиц, не допускается. Тайна голосования соблюдается в обязательном порядке, – отметил он.

При заполнении бюллетеня запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. Исключение могут составлять лишь граждане, которые самостоятельно не могут заполнить бюллетень, они вправе воспользоваться помощью лица, которому доверяют.

Зампред ЦКР также напомнил, кто может присутствовать на участках для голосования в день референдума (с момента их открытия и до установления результатов голосования при подсчете голосов): по одному наблюдателю от каждого аккредитованного общественного объединения, некоммерческой организации РК; наблюдатели иностранных государств и международных организаций, которых вправе сопровождать переводчик; по одному представителю от каждого СМИ, не более трех представителей от каждого телеканала при наличии служебного удостоверения и задания редакции.

Вмешательство в работу комиссий референдума не допускается.

О ходе аккредитации иностранных наблюдателей рассказал секретарь ЦКР Мухтар Ерман. По озвученной им информации, с момента открытия 3 сентября института международного наблюдения от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры наблюдателей от одной международной организации и пяти иностранных государств.

Так, от Миссии наблюдателей СНГ на аккредитацию представлены пять наблюдателей, от США – одна кандидатура, по две кандидатуры от Турции, Азербайджана и Молдовы и еще одна – от Армении.