Ужесточить процедуру получения гражданства хотят в Казахстане

В Казахстане разработали поправки в законодательство, согласно которым ужесточаются требования к получению гражданства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, одним из требований для получения гражданства станет знание государственного языка. Об этом в ответ на депутатский запрос сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

«Подготовлены поправки в Закон «О гражданстве Республики Казахстан», согласно которым незнание государственного языка, истории и национального законодательства будут считаться дополнительным основанием для отказа в получении гражданства или его восстановления», – говорится в ответе премьер-министра на депутатский запрос.

По его словам, также разработаны нормы, направленные на предупреждение фактов двойного гражданства.

«Законодательные инициативы разработаны депутатами Парламента и включены в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам по вопросам совершенствования законодательства в сфере миграции населения». Правительство подготовило заключение к данному проекту закона», – резюмировал Алихан Смаилов.

7 ноября миграционные полицейские рассказали, что из Казахстана была выдворена гражданка Италии, нарушившая законодательство.