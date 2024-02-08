В 13 областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды

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Дана Аменова
Корреспондент

В МЧС предоставили оперативную информацию о сложившейся обстановке в результате ухудшения погодных условий, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в связи с ухудшением погодных условий в 13 регионах на 53 участках автодорог республиканского значения и 85 участках областного значения закрыто движение для всех видов транспортных средств, на 3 участках республиканского значения ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта.

На блокпостах закрытых участков автодорог имеется скопление автотранспорта.

— В Актюбинской и Костанайской областях  в пунктах в временного размещения находятся свыше 400 человек. На дорогах Актюбинской области продолжаются аварийно-спасательные работы силами подразделений МЧС,  МВД, местных исполнительных органов, дорожных служб. Всего спасено и эвакуировано 470 человек. В Туркестанской области проводились поиски пропавших  двух человек, которые 7 февраля вышли на поиски скота и заблудились из-за непогоды, — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, поисковые работы осложнялись ухудшением погодных условий. Сегодня в ходе поисковых работ один из мужчин был найден живым, а второй без признаков жизни.

МЧС и его территориальные подразделения создали оперативные штабы, функционируют телефоны «горячей линии» с привлечением психологов. 

В период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий, в МЧС настоятельно рекомендуют: не выезжать в дальние поездки; населению, проживающему в сельской местности, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния; не выезжать за пределы населенных пунктов; не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия; по возможности находиться в населённых пунктах, кемпингах, придорожных кафе.

Спасатели рекомендуют перед выездом в дальнюю дорогу внимательно изучить прогноз погоды по выбранному пути. 

— Необходимо иметь в автомобиле в предметы первой необходимости, которые спасут жизнь вам и вашим близким в экстренной ситуации – паяльные лампы, тросы, цепи для колёс, лопаты, парафиновые свечки, теплую одежду, а также предметы первой необходимости, запас еды, воды и ГСМ, автомобильное зарядное устройство для телефона, —обратились к гражданам в МЧС.   

В министерстве напомнили, что оперативная информация об изменениях погодных условий и состоянии автодорог доступна в мобильном приложении «Дармен», на официальных страницах МЧС и ДЧС в социальных сетях. 

 

#МЧС #дороги #закрытие #области #непогода

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