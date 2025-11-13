В Академии госуправления обсудили подходы к фискальной и монетарной политике в Казахстане

13 ноября 2025 года в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан состоялся круглый стол на тему «Новые подходы к фискальной и монетарной политике Республики Казахстан», приуроченный ко Дню финансиста, сообщает Kazpravda.kz

Фото: АДГС РК

Мероприятие прошло на площадке дискуссионного клуба «Экономист+» в формате экспертной сессии.

В ходе обсуждения участники рассмотрели современные подходы к формированию и реализации фискальной и денежно-кредитной политики, а также пути повышения согласованности финансовой, налогово-бюджетной и монетарной сфер. Эксперты подчеркнули, что координация экономической политики является ключевым условием стабилизации инфляции, предотвращения экономической стагнации и обеспечения устойчивого роста.

В работе круглого стола приняли участие представители центральных и местных исполнительных органов, экспертного и научного сообщества, а также магистранты и докторанты Академии. С докладами выступили председатель совета директоров ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Жаксыбек Кулекеев, первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Рустем Оразалин, директор департамента анализа и отчетности Высшей аудиторской палаты РК Нурлан Катренов, финансовый аналитик Расул Рысмамбетов и профессор Международного университета «Астана» Серик Джумабаев, заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Алибек Ахмедьяр, вице-ректор по корпоративным и финансовым вопросам Академии государственного управления Улан Бекиш.

Спикеры отметили важность профессионального диалога и экспертных оценок для совершенствования государственной экономической политики. Среди ключевых аспектов обсуждения прозвучала оценка фискальной нагрузки, инфляционных рисков и эффективности бюджетных расходов.

Как сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, в марте этого года был подписан новый Бюджетный кодекс. Перед его разработкой проведена оценка Кодекса 2008 года на соответствие стандартам Международного валютного фонда.

«Рекомендации международных экспертов легли в основу обновлённого Бюджетного кодекса. Его нормы уже применены при формировании республиканского бюджета на 2026–2028 годы и разработке десятилетнего прогноза развития. Впервые темпы роста расходов жестко увязаны с потенциалом экономики и целевым уровнем инфляции: по бюджетным правилам они составят 108,7% в 2026 году, 109,1% – в 2027-м и 109,3% – в 2028-м против 121% до реформы. Гарантированный трансферт из Нацфонда зафиксирован на уровне 2,77 трлн тенге ежегодно в 2026-2028 годах, привлечение целевого трансферта не предусматривается», - отметил Азамат Амрин.

Мероприятие стало площадкой для обмена аналитическими взглядами и укрепления сотрудничества между государственными органами, исследователями и образовательным сектором.

