В «Астана Опера» прозвучат шедевры прошлого столетия

Симфонический оркестр театра «Астана Опера» под управлением заслуженного деятеля Казахстана Айдара Абжаханова представит программу из произведений композиторов ХХ века – Игоря Стравинского, Клода Дебюсси и Леонарда Бернстайна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

По задумке дирижера, концерт покажет музыку стыка эпох, стилей и традиций. Программа включает три выдающихся произведения, каждое из которых по-своему отразило время и стало значимым для музыкального наследия ХХ века. К слову, на сцене «Астана Опера» они прозвучат впервые.

«На мой взгляд, этот концерт – возможность прикоснуться к величайшим музыкальным произведениям ХХ века, когда каждый из композиторов предложил свой уникальный взгляд на жизнь, любовь и искусство», - пояснил маэстро Айдар Абжаханов.

Концерт состоится в Большом зале «Астана Опера» 27 октября.