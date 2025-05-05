Стали известны имена победителей скачек «Astana Cup», посвященных 80-летию Великой Победы, которые прошли на столичном ипподроме «Казанат», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

На турнире, в котором соревновались около 100 скакунов, были разыграны призы по 6 дистанциям.

Гонка на короткую дистанцию. На 1 200 метров. 9 участников.

1 место. «Скайлер Блейк». Наездник - Расул Алпысбай. Тренер - Магомет Каппушев, владелец лошади - Марат Кушеров - 5 млн тенге;

2 место. «Икарус». Наездник - Мырзабек Каппушев. Тренер - Нуржигит Табылдиев, владелец лошади - Нуржигит Табылдиев - 3 млн тенге;

3 место. «Амайя». Наездник - Женис Диас. Тренер - Аида Ташмуратова, владелец лошади - Жомарт Капанов - 2 млн тенге.

Гонка на короткую дистанцию. На 1 600 метров. 5 участников.

1 место. «Мэрайя». Наездник - Куримбек Дидарбек. Тренер - Куримбек Дидарбек, владелец - Владимир Старых - 5 млн тенге;

2 место. «Хакан». Наездник - Болат Абдыхамит. Тренер - Керимбек Омиралиев, владелец - Болат Кожамсеитов - 3 млн тенге;

3 место. «Шардара». Наездник - Нурторе Насипбек. Тренер - Геннадий Исанов, владелец лошади - Максат Акаев - 2 млн тенге.

Гонка на короткую дистанцию. 1 800 метров. 14 участников.

1 место. «Нур Шатоя». Наездник - Куримбек Дидарбек. Тренер - Даурен Жусупов, владелец лошади - Кайрат Жумагалиев - 5 млн тенге;

2 место. «Пионер Пак». Наездник - Кайрат Доктырбаев. Тренер - Евгений Караваев, владелец лошади - Бейбарыс КХ - 3 млн тенге;

3 место. «Фат Ир». Наездник - Даурен Жусупов. Тренер - Эдуард Ах, владелец лошади - Бахтияр Байзаков - 2 млн тенге.

Гонка на короткую дистанцию. 2 000 метров. 14 участников.

1 место. «Флэтчер». Наездник - Расул Алпысбай. Тренер - Магомет Каппушев, владелец лошади - Марат Кушеров - 15 млн тенге;

2 место. «Кип Голд». Наездник - Даурен Жусупов. Тренер - Эдуард Ахмолдин, владелец лошади - Махамбет Пайдин и Алмас Сапаев - 10 млн тенге;

3 место. «Ел Орда». Наездник - Женис Диас. Тренер - Аида Ташмуратова, владелец - Улан Умаров - 5 млн тенге.

Топ-байге. 12 километров. 24 участника.

1 место. «Байдик». Наездник - Диас Жартыбай. Тренер - Адилет Нокатай, владелец лошади - Ардак Сарсекеев - 15 млн тенге;

2 место. «Байтерек». Наездник - Ансар Арыстанбек. Тренер - Жамбыл Бобекбай, владелец лошади - Касым Алтынбай - 10 млн тенге;

3 место. «Найза». Наездник - Дамир Илесбек. Тренер - Нуржигит Табылдиев, владелец лошади - Нуржигит Табылдиев - 5 млн тенге.

Аламан байге. 18 километров. 32 участника.

1 место. «Қарлығаш». Наездник - Амир Сералы. Тренер - Азамат Мирсалимов, владелец лошади - Мейрамхат Искаков - 15 млн тенге;

2 место. «Көкдауыл». Наездник - Ансар Арыстанбек. Тренер - Жамбыл Бобекбай, владелец лошади - Касым Алтынбай - 10 млн тенге;

3 место. «Таскын». Наездник - Юбыр Ерканат. Тренер - Мурат Досбергенов, владелец лошади Мурат Осербаев - 5 млн тенге.

Отметим, что награждение победителей и призеров турнира проводилось за счет спонсоров.