Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»

На турнире выступят Team Spirit, T1, Team Falcons и другие известные команды
Астана начала принимать участников международного турнира «Игры Будущего 2026» (GOTF 2026) powered by Samruk-Kazyna. В ближайшие дни в столицу прибудут более 800 спортсменов, представляющих свыше 50 национальностей, передает Kazpravda.kz.
Первыми в Казахстан приехали участники соревнований по Phygital Basketball Presented by Halyk Fund. Среди них команды MINSK, Zagrebacki malisani NITUI, Vozdovac Belgrad, Dangerous Meridianbet, Flow Game Basketball и Boca Juniors - один из самых титулованных спортивных клубов Аргентины.
«В ближайшие дни Астана объединит более 800 спортсменов свыше 50 национальностей и станет одной из главных площадок мирового фиджитал-спорта, где традиционные спортивные форматы сочетаются с компьютерными играми и современными технологиями», - сообщили в Министерстве туризма и спорта.
Вслед за баскетбольными командами в Астану прибудут участники других дисциплин. Среди них — Xtreme Gaming, Vici Gaming, Team Falcons, Team Spirit, T1, Bigetron by Vitality, Twisted Minds, 17 Gaming, Aurora Gaming и The MongolZ. Они поборются за награды в соревнованиях по Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG: BATTLEGROUNDS, Counter-Strike 2 и другим дисциплинам.
На спортивных площадках столицы завершается подготовка к турниру. Для зрителей организуют интерактивные зоны, а цифровые поединки будут сочетаться с традиционными спортивными состязаниями.
«Игры Будущего 2026» пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. В программу вошли восемь дисциплин, объединяющих физический и цифровой форматы соревнований. Билеты уже доступны у официального оператора Freedom Ticketon и в мобильном приложении Freedom SuperApp.