Масштабное благоустройство общественных пространств продолжается в Астане

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о благоустраиваемых общественных пространствах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«Продолжаем комплексную работу по благоустройству столицы. В этом году благоустроим 173 общественных и дворовых пространства. Это парки, скверы, бульвары, дворы, пешеходные зоны и места отдыха, которые ежедневно посещают тысячи жителей.

Наша задача – сделать так, чтобы в каждом районе были современные, комфортные и безопасные общественные пространства. Сегодня ознакомился с ходом строительства ряда крупных общественных пространств столицы.

Благоустраиваем вторую очередь линейного парка «GreenLine» на участке от ул. Омарова до ул. Төле би. Здесь формируется современное общественное пространство с прогулочными маршрутами, масштабным озеленением, зонами отдыха, спортивной инфраструктурой и экологическими решениями.

Проверили ход реализации проекта экопарка «Малый Талдыколь». Основная задача проекта – сохранить природный ландшафт территории, создать новые рекреационные пространства, интегрировать природную экосистему в городскую среду, обеспечить поддержание необходимого уровня воды и сформировать устойчивую природную территорию для отдыха жителей и сохранения биоразнообразия.

В рамках проекта аллеи «Мыңжылдық создаются новые общественные пространства. Реализация началась с первых двух участков – сквера в районе драматического театра имени К. Куанышбаева и привокзальной территории с парком у вокзала «Нурлы Жол».

Осмотрели ход благоустройства второй очереди проспекта Мәңгілік Ел. Здесь продолжаются работы по созданию современного общественного пространства: ведется озеленение территории, обустраиваются пешеходные зоны и формируется комфортная городская среда.

В рамках проекта второй очереди Парка Мира и Согласия продолжается масштабное озеленение территории и создание классического сада, который станет новым местом для прогулок и спокойного отдыха жителей.

Благоустройством охватываем все районы столицы. За последние годы благоустроили порядка 500 общественных и дворовых пространств. Все проекты являются частью комплексной работы по развитию городской среды. Наша главная цель – сделать Астану еще более комфортной, современной и зеленой, создавая качественную городскую среду и повышая уровень жизни жителей», – написал Женис Касымбек.