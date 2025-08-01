Как отметили организаторы, все 25 тысяч билетов на мероприятие были распроданы за несколько часов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/jlo/

Известная мировая звезда Дженнифер Лопес прилетела в Астану для выступления на стадионе "Астана Арена" в рамках своего мирового тура "Up All Night".

К слову, ранее в 2010 и 2011 годах, у нее уже были частные визиты в Казахстан, включая выступления на закрытой вечеринке и новогоднем корпоративе. В этот раз она выступает с полноценным концертом.

Выступление было разделено на несколько блоков - новые песни, старые хиты, испаноязычные песни. Дженнифер Лопес активно общалась с публикой, а по завершении концерта спустилась к зрителям и сфотографировалась с ними, пожимала им руки, что вызвало восторг поклонников. Вместе с певицей в Астану прилетела большая команда из танцоров и музыкантов.