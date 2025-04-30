18 апреля задержана женщина, перевозившая осетровую икру без соответствующих разрешительных документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В ходе личного досмотра у нее обнаружен черный полиэтиленовый пакет, в котором находились четыре пластиковые емкости с икрой осетровых видов.

Общий вес изъятого биоресурса составил 2 кг.

Назначены судебно-биологическая и товароведческая экспертизы. По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что борьбу с теневым оборотом рыбы усилят в Казахстане. Новый закон «Об аквакультуре» и сопутствующие поправки предусматривают регистрацию субъектов рыбного хозяйства в информационной системе мониторинга рыб и других водных животных. Таким образом исключается возможность теневого оборота рыбы и рыбной продукции.