Борьбу с теневым оборотом рыбы усилят в Казахстане

Согласно нововведениям предприниматели, участвующие в конкурсе на закрепление рыбохозяйственного водоёма или участка, должны будут внести обязательный гарантийный взнос, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новый закон «Об аквакультуре» и сопутствующие поправки предусматривают регистрацию субъектов рыбного хозяйства в информационной системе мониторинга рыб и других водных животных. Таким образом исключается возможность теневого оборота рыбы и рыбной продукции.

Кроме того, предприниматели, участвующие в конкурсе на закрепление рыбохозяйственного водоёма или участка, должны будут внести обязательный гарантийный взнос.

Такая мера будет гарантировать надлежащее исполнение обязательств. Также введены обязательства по разработке рыбоводно-биологического обоснования и утверждению плана развития субъекта аквакультуры.

Сопутствующие поправки расширяют полномочия уполномоченного органа в области рыбного хозяйства по определению порядка оказания помощи для предотвращения угрозы массовой гибели рыб и других водных животных, а также ликвидации последствий замора.

Государственные предприятия воспроизводственного комплекса наделяются правом получения водоёма без проведения конкурса решением уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или его территориальным подразделением для целей воспроизводства рыб в рамках государственного заказа.