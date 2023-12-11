В Австралии оценили потенциал сельского хозяйства Казахстана

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Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, представители акиматов и животноводы Казахстана во время поездки в Австралию встретились с руководством компании Elders – одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Компания предоставляет широкий спектр услуг для австралийских фермеров – агрономический консалтинг, консультации по животноводству, углеродное земледелие, цифровые технологии в сельском хозяйстве, геномика, агентские услуги по закупке и продаже скота, зерна и шерсти, страхование и так далее.

Elders продает около 1,3-1,7 млн голов КРС (примерно 12% от всего оборота продаж в Австралии) и 10 млн овец в год (около 20% рынка). Как отмечают представители компании, текущая цена на КРС – 1,5-2 австралийских доллара за 1 кг в живом весе и 3-4 доллара за кг туши.

По всей Австралии у них есть более 400 офисов и фермерских магазинов, где находятся агенты. Фермеру достаточно только позвонить в представительство Elders по поводу продажи скота, и специалисты сами найдут транспорт, покупателя, организуют трансфер, гарантируют оплату и оформление документов. За эту услугу берут в среднем 3-3,5% от стоимости КРС, для овец – около 4%, без учета транспортных расходов.

Красное мясо и зерновые – здесь самые прибыльные направления в сельском хозяйстве. Продажи зерновых оцениваются в объеме около $13 млрд ежегодно. В Австралии порядка 22 тысяч компаний занимаются растениеводством, площадь посевных – примерно 20 млн га. В основном выращивают пшеницу, ячмень, рапс, овес, чечевицу, горох. 65% зерновой продукции уходит на экспорт. В 2023 году сбор урожая пшеницы составил около 25 млн тонн, ячменя – 10 млн.

По словам представителей Elders, у Австралии очень большой экспортный рынок и хорошее обеспечение внутреннего. В среднем на 1 человека в стране выращивается 1 тонна зерновых. Казахстан, по мнению австралийцев, – тоже одна из высокопроизводительных по пшенице стран. У компании есть опыт работы с казахстанскими партнерами по строительству ферм с нуля.

«Мы работали с компанией «Север-Агро», когда в Казахстане шла программа по обновлению индустрии красного мяса. В Карабалыке (Костанайская область) запускали два производства: «Север-Агро» и «Терра». В «Север-Агро» мы завезли порядка 4,5 тысячи маточного поголовья коров породы Ангус из Канады, США и Австралии. Также организовали богарные земли под ферму порядка 6 тысяч га, огородили заборами для выращивания скота летом. Построили промышленную откормочную площадку, чтобы зимой содержать скот, всю необходимую инфраструктуру. Всё сделали с нуля. Благодаря хорошему откорму в зимнее время скот не замерзал. Мы используем хорошее питание – это наш метод. В Австралии больше проблем с жарой, в Казахстане – перепады температуры. Я считаю, что в вашей стране всё может быть так, как вы хотите. У вас есть земля, возможности для инвестиций, вы расположены в центре, можете кормить многие страны. Главное – наладить торговлю», – отметил агроменеджер и консультант Elders Брюс Крик.